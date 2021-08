Le puntate spagnole di Una vita, in onda dal 6 al 12 settembre su Canale 5 e in streaming su Mediaset Play Infinity, raccontano che Felicia farà pressioni su Camino affinché le dia un nipote. Felipe, invece, troverà le lettere false di Marcia e le brucerà, mentre Marcos chiederà a Felicia di iniziare una relazione ufficiale. Liberto, infine, mostrerà ad Alvarez Hermoso la sua nuova casa, nel frattempo Velasco proverà a screditare Felipe etichettandolo come un libertino che accusa ingiustamente Genoveva.

Felipe sarà denunciato per abbandono del tetto coniugale

I prossimi episodi di Acacias 38 sino al 12 settembre, vedranno Felipe denunciato per abbandono del tetto coniugale, così l'uomo cercherà ed otterrà un incontro con la moglie per chiederle di ritirare la denuncia. Genoveva, però, riderà dell'avvocato e continuerà ad essere più che mai intenzionata a fargliela pagare.

Camino, nel mentre, impedirà a Ildefonso di leggere la missiva scritta per Maite e ciò renderà il loro rapporto ancora più aspro. Felicia, come se non bastasse, farà pressioni sulla figlia affinché le dia un nipote.

Felipe, intanto, troverà per caso le lettere false di Marcia e deciderà di bruciarle, mentre il commissario Mendez lo avvertirà che il processo contro Genoveva sarà imminente.

Alvarez Hermoso, però, sarà in pensiero per Laura, la cui confessione potrebbe incastrare Salmeron, a causa del fatto che la domestica non si vede in giro già da qualche giorno.

Camino, per colpa del rapporto teso con la madre, sceglierà di sottomettersi in maniera totale a Ildefonso, nel frattempo Marcos chiederà a Felicia di iniziare una relazione sentimentale con lei.

Peccato, però, che la magia del momento verrà interrotta dall'arrivo di Rosina.

Liberto mostrerà a Felipe la sua nuova casa

Gli spoiler iberici di Una Vita dal 6 al 12 settembre rivelano che Genoveva sarà l'unica a sapere dove si troverà Laura perché la Salmeron ha previsto la partenza della cameriera in concomitanza col processo.

Il commissario Mendez, successivamente, metterà al corrente Felipe delle novità scoperte sul passato di Laura: la giovane donna era stata accusata della morte del padre e a difenderla al processo fu proprio il losco avvocato Velasco.

Camino, nel mentre, proverà a far credere ai vicini di vivere un matrimonio normale con Ildefonso, ma Felicia e Anabel nutriranno qualche sospetto a riguardo.

Genoveva preparerà ad hoc le dichiarazioni da esternare al processo che la vedrà protagonista, nel frattempo Velasco le farà delle avance e la donna non chiuderà la porta ad un'eventuale storia sentimentale nel prossimo futuro.

Liberto mostrerà a Felipe la sua nuova casa ma, prima che l'avvocato lascerà casa di Genoveva, quest'ultima gli farà visita nel tentativo di sedurlo, al fine di destabilizzarlo fingendo di voler tornare con lui.

Ildefonso, intanto, esploderà di rabbia quando scoprirà che Felicia ha fatto delle pressioni su Camino per avere dei nipoti dalla loro coppia.

Il processo per la morte di Sampaio aprirà i battenti e la linea d'accusa di Velasco nei riguardi di Felipe sarà ben chiara: accusare Alvarez Hermoso di essere un libertino che punta il dito su Genoveva senza fondamento alcuno.

L'intimità tra Felicia e Marcos, mentre ricorderanno la loro storia passata, sarà sempre più evidente.