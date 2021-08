Grandi cambiamenti in arrivo ad Amici 21, il fortunato talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, che quest'anno andrà in onda a partire dal prossimo mese di settembre. Gli ultimi retroscena sul programma, fiore all'occhiello della programmazione Mediaset, rivelano che ci saranno delle modifiche legate al cast di insegnanti di questa ventunesima edizione del programma. A farne le spese sarà la cantante Arisa, la quale non farà più parte dello show Mediaset.

Cambia il cast di Amici 21: gli ultimi retroscena sul talent show Mediaset

Nel dettaglio, secondo a quanto svelato sulle pagine di Dagospia, per la prossima edizione di Amici non ci sarà spazio per il rientro in scena della cantante Arisa, che aveva debuttato lo scorso anno nelle vesti di insegnante di canto.

Sembrerebbe, infatti, che ci sarebbero stati dei problemi per portare a termine la trattativa che avrebbe dovuto vedere Arisa tra le protagoniste di Amici 21 e alla fine tutto sarebbe sfumato.

Secondo ai retroscena di queste ore sul futuro del talent show di Maria De Filippi, a prendere il posto di Arisa sarà la prof Lorella Cuccarini, che proprio qualche giorno fa in un'intervista, aveva svelato di essere stata riconfermata dalla conduttrice di Amici anche in questa nuova edizione in onda su Canale.

Lorella Cuccarini prende il posto di Arisa ad Amici 21

Questa volta quindi, Lorella Cuccarini non sarà più una prof di ballo ma passerà al canto. Del resto, con il suo background professionale e artistico, Lorella ha tutte le carte in regola per riuscire a far bene anche nelle vesti di professore di canto.

Ma le sorprese non sono finite qui. Come vi avevamo anticipato un po' di giorni fa, è confermata la presenza nel cast di Amici 21 del ballerino Raimondo Todaro, il quale ha scelto di lasciare il cast di Ballando con le stelle condotto da Milly Carlucci, per cimentarsi in questa nuova esperienza professionale.

Raimondo Todaro lascia Ballando con le stelle e debutta come prof ad Amici 21

Todaro, la cui uscita di scena dal programma di Rai 1 pare aver lasciato l'amaro in bocca a Milly Carlucci, sarà il nuovo professore di danza e di conseguenza, prenderà il posto di Lorella Cuccarini, passata nella scuderia dei prof di canto.

Insomma un'edizione che si preannuncia decisamente scoppiettante e ricca di novità per il pubblico che dovrà fare i conti con questi cambiamenti legati al cast di professori.

Nel frattempo, la produzione di Amici 21 continua a ritmo battuto i casting che porteranno alla scelta dei nuovi concorrenti di quest'anno. La prima puntata del talent show, al momento, è in programma per sabato 18 settembre nel pomeriggio di Canale 5.