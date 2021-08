Grandi novità in arrivo nel cast di Amici 21, il popolare talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, che sarà nuovamente in onda da settembre in poi su Canale 5. Le prime indiscrezioni sul talent show rivelano che ci saranno delle novità legate in primis al cast artistico dello show e al corpo docenti. In queste ore è stato annunciato l'addio di Arisa dal programma, ma sarebbe a rischio anche la prof Anna Pettinelli, mentre in giuria potrebbe essere fatto fuori Stefano De Martino.

Arisa fuori dal cast di Amici 21: i primi retroscena sul talent

Nel dettaglio, le prime indiscrezioni sul cast di Amici 21 rivelano che quest'anno Maria De Filippi ha scelto di rivoluzionare il cast. In un primo momento era stato annunciato il ritorno in scena di Arisa, che ha debuttato lo scorso anno nelle vesti di docente della categoria canto. A quanto pare, però, la trattativa non sarebbe andata a buon fine, al punto che sarebbe saltata definitivamente l'ipotesi di avere di nuovo Arisa nel cast dello show di Maria De Filippi.

Chi prenderà allora il suo posto? A subentrarle ci sarà Lorella Cuccarini che quest'anno lascerà la cattedra di danza per passare a quella di canto. A sua volta, la showgirl e conduttrice televisiva sarà sostituita dalla new entry Raimondo Todaro, proveniente dal mondo di Ballando con le stelle.

Rivoluzione ad Amici 21: Maria De Filippi cambia il cast

Ma le sorprese sul cast della prossima edizione di Amici non sarebbero finiti qui. Gli ultimissimi retroscena, infatti, arrivano dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, il quale fa sapere che sarebbe a rischio anche la presenza di Anna Pettinelli nel cast docenti della ventunesima edizione.

La notizia del possibile addio di Anna Pettinelli era già emersa nei giorni scorsi: si vocifera, infatti, che la prof potrebbe essere sostituita da un ex volto del talent show di Maria De Filippi. Trattasi del cantante Alberto Urso, che già lo scorso anno aveva preso parte alla trasmissione nelle vesti di coach per i concorrenti in gara.

Stefano De Martino a rischio ad Amici 21

E poi, ancora, le anticipazioni su Amici 21 rivelano che potrebbero esserci delle novità legate anche ai nomi dei giurati di questa nuova edizione. Ad essere a rischio potrebbe essere il conduttore Stefano De Martino, che lo scorso anno è tornato nel cast del talent show Mediaset, sedendo al fianco di Emanuele Filiberto Di Savoia e Stash dei The Kolors.

Un trio che ha convinto il pubblico da casa, ma che potrebbe non tornare nel serale della ventunesima edizione. In primavera, infatti, De Martino sarebbe impegnato su Rai 2 col suo show Stasera tutto è possibile e questo non gli permetterebbe di essere presente anche su Canale 5 ad Amici 21.