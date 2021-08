In Una vita nel corso delle prossime settimane arriverà la notizia della gravidanza di Cinta. Nel frattempo Julio lascerà Acacias per volare oltreoceano e lo farà dopo che il padre José Miguel avrà rinunciato alla carriera di attore per amore di Bellita.

A distanza di poche settimane, i telespettatori della soap Tv iberica assisteranno dunque all'uscita di scena sia di Cinta che di Julio.

José Miguel vuole andare negli Usa per fare l'attore, Bellita contraria

Dopo il doppio matrimonio tra Camino e Ildefonso e fra Cinta ed Emilio, questi ultimi partiranno per l'Argentina.

Bellita e José saluteranno emozionati la figlia, stando alle anticipazioni, questo sarà un momento molto commovente.

Per i Dominquez, dopo la partenza degli sposi, inizieranno nuovi problemi. José Miguel infatti, vorrà inseguire il sogno di diventare attore negli Usa, ma la moglie non avrà nessuna intenzione di lasciare Acacias, anche se non lo confesserà apertamente al marito. Per questo, Bellita metterà in atto una serie di mosse con la complicità di Alodia per fargli cambiare idea.

José rinuncia alla carriera di attore, al suo posto partirà Julio

Nel corso delle prossime puntate di Una vita, gli sforzi di Bellita sembreranno vani. José Miguel ben presto capirà le intenzioni della moglie e, per la quiete familiare, deciderà di rinunciare alla carriera di attore.

Al suo posto l'impresario Golden porterà con sé Julio. Il figlio di José dunque, si appresterà ad uscire di scena e, da quanto riportano le anticipazioni, anche questa partenza sarà alquanto commovente.

Dopo la partenza di Julio, in casa Dominquez sembrerà tornare tutto alla normalità, anche se ben presto i due coniugi sentiranno la mancanza sia di Cinta che di Julio.

Una vita, anticipazioni: Cinta è incinta del primo figlio

Con il prosieguo delle puntate, Bellita cercherà un modo per intrattenere il marito, ma l'uomo si stancherà subito delle iniziative della moglie. José Miguel quindi, affronterà Bellita dicendole di preferire una vita tranquilla.

A risollevare l'umore dei coniugi Dominquez arriverà ben presto una lieta notizia dall'Argentina.

Cinta infatti, comunicherà di essere incinta del suo primo figlio. La notizia della gravidanza della moglie di Emilio farà ben presto il giro di Acacias e tutti i vicini si feliciteranno con Bellita e Josè.

In attesa di scoprire come procederà la gravidanza di Cinta, si ricorda che Una vita va in onda tutti i pomeriggi su Canale 5 a partire dalle ore 14:10. Per rivedere gli episodi già trasmessi, basta collegarsi al sito Mediaset Infinity, dove si potranno trovare diverse clip riguardanti i momenti salienti di ogni puntata.