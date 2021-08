Can Yaman è al centro del Gossip dall'inizio del 2021, cioè da quando ha iniziato una relazione con Diletta Leotta. L'attore turco e la presentatrice sportiva sono distanti da settimane e, infatti, anche nell'ultimo viaggio di Can, Diletta non è al suo fianco. Nella serata di sabato 28 agosto, Yaman si è recato in un locale di Belgrado, in Serbia, con l'amico Roberto Macellari e, la serata è stata all'insegna di spettacoli, balli e incontri con i fan. Il protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno ha pubblicato alcuni filmati nelle sue storie Instagram, immortalando i momenti trascorsi.

Can Yaman in un locale a Belgrado con Roberto Macellari

Can Yaman e Diletta Leotta sono ancora distanti e, mentre la conduttrice di Dazn è tornata a bordo campo allo stadio, l'attore di Istanbul è ancora in vacanza con Roberto Macellari. Infatti, come documentato attraverso il suo profilo social, Can è in Serbia e ha trascorso l'ultimo sabato di agosto in un locale a Belgrado. La serata, per i due inseparabili amici, è stata all'insegna di spettacoli danzanti e folkloristici. Fra un sigaro e l'altro, Yaman ha condiviso con i suoi follower alcuni attimi passati all'interno del club.

Can Yaman concede autografi e foto ai fan

Oltre ad avere inserito video nelle sue storie Instagram, Can Yaman ha anche pubblicato un post sui social, per ricordare la notte trascorsa nel locale di Belgrado.

Il protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno, infatti, ha condiviso una fotografia sul suo account, mentre era intento a fare dediche ai fan. Nello scatto, oltre a Can, erano presenti due ragazze e un ragazzo, sorridenti, mentre il loro beniamino firmava i fogli destinati a loro. L'attore turco ha concesso del tempo ai suoi sostenitori presenti nel club e ha voluto ringraziare, con una didascalia, le persone che lo hanno accolto con calore.

La dedica di Can Yaman per i fan di Belgrado

Sotto alla fotografia, Can Yaman ha scritto: ''Notti senza fine, alcuni autografi e foto. Buone vibrazioni da queste parti, ragazzi sapete come divertirvi in Serbia. Belgrado comanda!''. Il post dell'attore di Istanbul ha ricevuto migliaia di commenti e, molti dei quali, sono stati: ''La Serbia ti ama''.

I sostenitori di Can hanno inoltre ringraziato la celebrità e alcuni hanno chiesto al loro beniamino di andare anche in altri stati. Nell'ultimo periodo, il futuro Sandokan si è reso molto disponibile con i suoi fan nei luoghi di villeggiatura in cui ha soggiornato e ha concesso foto e autografi anche nelle tappe precedenti delle sue vacanze. Non resta che attendere un po' di tempo, per scoprire quale sarà la prossima tappa del viaggio di Can Yaman.