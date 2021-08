Non sono passati neppure un paio di giorni da quando un gruppo di fan di Amici è tornato a sperare nel ritorno di fiamma tra due protagonisti della ventesima edizione. Gli indizi che sono stati raccolti sul web su un possibile riavvicinamento in corso tra Rosa e Deddy, però, non hanno portato a nulla di concreto: la ballerina, infatti, su Instagram ha smentito di essere tornata con il torinese affermando di non essere innamorata al momento ma di credere solo nell'amore vero.

La risposta di Rosa spiazza i fan di Amici

Non c'è nessun ritorno di fiamma in corso tra due allievi di Amici 20: Rosa e Deddy, infatti, negli ultimi giorni sono finiti al centro del Gossip per un timido riavvicinamento social, ma anche per una dedica che il cantante avrebbe fatto all'ex fidanzata.

Quando i fan della coppia già sognavano l'ufficialità della pace tramite una nuovo foto, la ballerina li ha spiazzati rispondendo a una precisa domanda sulla sua vita privata.

A un follower che le ha chiesto se è innamorata, Di Grazia ha fatto sapere: "Attualmente no, ma preferisco tenere fuori le mie cose dal lato artistico".

Insomma, la napoletana ha precisato che in questo momento il suo cuore non batte per nessuno, dunque neppure per il cantautore torinese al quale è stata legata nella scuola più famosa d'Italia.

Frecciatina di Rosa all'ex finalista di Amici

Anche se in questo periodo non è innamorata, Rosa non smette di credere nei sentimenti, in particolare in quello che provato per Deddy quando entrambi partecipavano ad Amici.

La risposta che Di Grazia ha dato a chi su Instagram le ha chiesto se crede ancora nell'amore nonostante le tante delusioni che ha avuto, ad alcuni fan è sembrata una frecciatina neppure troppo velata nei confronti dell'ex fidanzato, il cantante che ha preferito concentrarsi esclusivamente sulla carriera una volta terminata l'esperienza nel talent-show.

"Sì, ci credo. Solo in quello vero", ha fatto sapere la danzatrice il 22 agosto a chi ha partecipato al gioco "Fammi una domanda" che aveva proposto poche ore prima.

Insomma, i sostenitori di una delle coppie che sono nate nella scuola di Cinecittà nel corso della ventesima edizione di Amici, dovranno farsene una ragione: tra Rosa e Deddy non c'è un ritorno di fiamma, al massimo i due hanno chiarito dei vecchi dissapori e per questo hanno ripreso a seguirsi sui social network.

Gli indizi sugli ex piccioncini di Amici 20

Prima che Rosa si professasse single su Instagram, i fan di Amici erano quasi certi del fatto che tra lei e Deddy ci fosse un riavvicinamento in corso. I due, infatti, hanno ricominciato a seguirsi sui social network dopo mesi di gelo, e hanno spiazzato ancora di più quando hanno ripreso a mettersi "mi piace" alle foto che hanno caricato negli ultimi giorni.

Il torinese, poi, si è fatto immortalare da un amico mentre intonava il brano "Potremmo ritornare" di Tiziano Ferro, il tutto mentre sul televisore alle sue spalle scorrevano le immagini dei baci che si è scambiato con Di Grazia durante la fase serale.

Stando a quello che ha dichiarato la giovane domenica 22 agosto, però, questi indizi sarebbero stati fraintesi: la ballerina ha il cuore libero e aspetta ancora la persona giusta, il cantante continua a non parlare della sua vita privata ma usa il web solo per promuovere la musica che produce.

Ad alimentare le chiacchiere sull'ormai ex coppia e su un possibile tentativo di pace, ci aveva pensato anche un messaggio che Aka7even ha scritto su Twitter lo scorso fine settimana.

"Ho una freccia come Cupido", aveva digitato il rapper che è molto amico sia di Rosa che di Deddy.