Le trame dello sceneggiato di origini iberiche intitolato Una vita, che in Spagna ha già chiuso i battenti da diversi mesi, nei prossimi episodi italiani saranno movimentate da una nuova storia d’amore. Felicia Pasamar (Susana Soleto) e Marcos Bacigalupe (Marcial Álvarez) dopo essersi fidanzati all’oscuro dei propri cari, dovranno fare parecchia attenzione alla new entry Soledad Lopez (Silvia Marty).

La domestica finirà per insospettire i telespettatori, quando non rimarrà indifferente nell’istante in cui vedrà il suo padrone e la ristoratrice abbastanza complici.

Una vita, trame Spagna: Marcos assume Soledad al suo servizio, Anabel infastidita

Le anticipazioni su ciò che succederà negli episodi in programmazione su Canale 5 tra qualche settimana, dicono che Marcos e la figlia Anabel (Olga Hanke) si trasferiranno in un appartamento di Felipe (Marc Parejo). A questo punto Bacigalupe, su suggerimento della sua vecchia conoscenza Felicia, chiederà alla consanguinea di mettersi alla ricerca di una domestica: a colpire l’uomo sarà una fanciulla chiamata Soledad, nell’istante in cui rimprovererà sua figlia in sua presenza per aver interrotto un suo discorso.

Marcos sempre più convinto che sua figlia debba essere seguita da una cameriera, non perderà tempo per assumere al suo servizio Soledad.

Quest’ultima, su richiesta del suo padrone, si darà subito da fare organizzando una cena romantica per lui e Felicia, mentre Anabel inizierà a mostrarsi infastidita dall’arrivo dell’inserviente. Durante la serata Marcos, oltre a tornare a fare la corte alla ristoratrice come ai vecchi tempi, le dirà di voler annunciare agli abitanti che loro hanno una relazione sentimentale durante un ricevimento.

In un primo momento la signora Pasamar si allontanerà da Bacigalupe, sottolineandogli che tra di loro non potrà esserci un rapporto che vada oltre l’amicizia.

Felicia e Bacigalupe intraprendono una relazione, Soledad ha degli strani atteggiamenti

In seguito Felicia accetterà di intraprendere una frequentazione con il suo storico spasimante Marcos, ma soltanto in segreto.

A questo punto la signora Pasamar e Bacigalupe daranno inizio alla loro storia d’amore scambiandosi un bacio, che a quanto pare non sarà gradito da Soledad: quest’ultima mostrerà di provare gelosia quando assisterà all’avvicinamento tra i due senza farsi vedere.

Con il passare dei giorni la domestica sarà sempre più strana, poiché darà l’impressione di nascondere qualcosa e quindi di non avere affatto delle buone intenzioni. Cosa farà Soledad? Si rivelerà essere pericolosa?