Non sarebbe finita nel migliore dei modi una delle tante storie d'amore che sono nate nella scuola di Amici 20. A poco più di un mese dall'annuncio della rottura, Rosa Di Grazia si è trovata costretta a rispondere a delle frecciatine che l'ex Deddy le starebbe mandando sul web. A quei fan che le hanno fatto notare i "like" che il cantante ha messo a commenti contro di lei, la napoletana ha risposto invitandoli a passarci sopra e a non dargli troppa importanza perché questa relazione è acqua passata.

Diatriba a distanza tra due ex piccioncini di Amici

La relazione tra Deddy e Rosa è finita da tempo, ma i fan di entrambi sono ancora alla ricerca di gesti che possano provare un riavvicinamento in corso. Il finalista di Amici 20, però, in questi giorni ha spiazzato i curiosi mettendo "mi piace" ad alcuni commenti in cui si parlava male della ex, come a voler confermare che dopo la rottura non sono rimasti in buoni rapporti.

I sostenitori di Di Grazia l'hanno subito informata di quello che ha fatto il cantante sui social network (dove entrambi hanno smesso di seguirsi da svariate settimane), e lei non ci ha pensato due volte a scrivere su Twitter il suo reale pensiero a riguardo.

La ballerina, dunque, ha voluto far presente a chi le vuole bene che quello che fa l'ormai ex fidanzato non la riguarda più, anche perché lei è ben consapevole della persona che è e non ha bisogno dell'approvazione di nessuno.

Il pensiero social dei fan di Amici 20

"Se ha messo quei like, non vanno così d'accordo fuori, ma si era capito dall'unfollow", "I rapporti non sono buoni, ma sui social non l'hanno mai fatto vedere, anzi lui ha messo like pure alla coreografia", "Da lui non mi aspettavo questi mi piace", "Dopo tutto quello che Rosa gli ha dato e dopo tutto l'amore, ora la ricambia così?

Lei è di una maturità incredibile", questi sono alcuni dei commenti che i fan di Amici hanno scritto su Twitter dopo aver saputo degli apprezzamenti di Deddy a dei pensieri contro la ballerina.

Quest'ultima, però, potrebbe averla presa più sportivamente dei propri sostenitori, tant'è che il messaggio che ha pubblicato sul web di recente sembra quasi voler smorzare una polemica che da giorni stava montando tra chi è certo del fatto che il cantante non si stia comportando bene nei confronti di una persona con la quale ha fatto coppia fino a poco tempo fa.

I messaggi della ballerina di Amici

Sollecitata dai fan a dire la sua su quello che è successo ultimamente su Twitter, Rosa ha deciso di pubblicare un messaggio che probabilmente aveva l'intento di non dare troppo rilievo ai gesti poco carini di Deddy.

"Basta a tutto questo, non se ne può più", ha esordito la giovane nello sfogo che i siti di Gossip stanno riportando il 4 agosto.

La ballerina Di Grazia, poi, ha voluto rivolgersi direttamente alle persone che le vogliono bene e ha aggiunto: "Chi mi conosce sa chi sono e quello che ho fatto".

"A tutto c'è un limite", ha proseguito il talento di Amici 20 sempre sui social network.

Senza mai citare il cantante col quale ha fatto coppia nella scuola più famosa d'Italia, la napoletana ha detto: "Ho chiesto rispetto e di voltare pagina.

Io ad oggi sono felice". Con queste ultime parole, la ragazza potrebbe aver fatto un velato riferimento al rumor che la vorrebbe nuovamente felice accanto ad Alessandro Zarino, ex tronista di Uomini e Donne con il quale è stata avvistata in vacanza a Ischia.

"A voi che mi sostenete, non fate la guerra perché non ne vale la pena", ha concluso Rosa nel pensiero con il quale ha provato a smorzare sul nascere una polemica che il cantante di Torino non ha ancora commentato ma che lo riguarda in prima persona.