Si starebbe muovendo qualcosa tra due ex allievi di Amici: a qualche mese di distanza dall'annuncio della loro rottura, Deddy e Rosa sono tornati prepotentemente al centro del Gossip per un possibile ritorno di fiamma. I fan hanno cominciato a sospettare qualcosa quando si sono accorti che il cantante e la ballerina hanno ripreso a seguirsi e a mettersi "like" su Instagram. Amedeo Venza, poi, ha confermato tutto sottolineando che i due avrebbero riallacciato un rapporto solo telefonico al momento: se le cose andranno bene, la coppia del talent-show potrebbe riunirsi ufficialmente.

Ultime news su un'amata coppia di Amici 20

È da più di una settimana che sui social network si parla insistentemente di due protagonisti della ventesima edizione di Amici. Rosa e Deddy, infatti, sono tornati al centro delle chiacchiere non per ragioni professionali ma sentimentali.

Stando ad alcuni indizi che i fan hanno raccolto soprattutto su Instagram, pare che il cantautore e la ballerina si stiano dando un'altra possibilità, alimentando un riavvicinamento tanto atteso da chi si è affezionato al loro amore guardando il talent-show di Maria De Filippi.

Se i diretti interessanti non confermano e non smentiscono le voci che li vorrebbero di nuovo vicini, ci ha pensato Amedeo Venza ad aggiornare i curiosi su quello che starebbe accadendo tra i due nell'ultimo periodo.

Nuova segnalazione sui protagonisti di Amici

Tra Stories che Venza ha pubblicato su Instagram martedì 31 agosto, spicca quella dedicata all'ex coppia di Amici che si starebbe dando un'altra chance.

"Deddy e Rosa ripartono da zero", inizia così la segnalazione della quale Amedeo si è fatto portavoce, l'ultima in ordine di tempo sui giovani talenti scoperti da Maria De Filippi.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il pugliese, poi, ha spiegato nel dettaglio in cosa consisterebbe il riavvicinamento tra il cantante e la ballerina: "Al momento c'è uno scambio di messaggi e chiamate. Ci vanno coi piedi di piombo".

Sarebbe soltanto telefonico, dunque, il riavvicinamento tra Di Grazia e Dennis, due protagonisti assoluti della ventesima edizione del format di Canale 5.

"Se son rose fioriranno, altrimenti resteranno buoni amici", ha concluso l'influencer sui social network.

Tutti gli amori nati nella scuola di Amici 20

Rosa e Deddy sono solo due degli allievi di Amici 20 ad essersi innamorati nella scuola. Questa storia d'amore è stata ufficializzata soltanto durante la fase serale, anche perché è stato proprio il cantante a eliminare la fidanzata al ballottaggio finale di una puntata molto intensa.

I primi ad essersi avvicinati davanti alle telecamere del talent-show, sono stati Sangiovanni e Giulia Stabile. La ballerina ha dato il suo primo bacio proprio a quello che ancora oggi è il suo compagno, quello col quale sta vivendo nuove e forti emozioni anche nella quotidianità da qualche mese a questa parte.

Martina e Aka7even, invece, si sono fidanzati e lasciati nella casetta che ha ospitato tutti i ragazzi della scorsa edizione del programma. La danzatrice di latino-americano ha affrontato varie crisi personali, causate soprattutto da un interesse mai nascosto per un altro alunno della classe. Terminata l'esperienza in televisione, infatti, la sarda ha cominciato a frequentare Raffaele, il giovane al quale al momento è legata e che le ha ispirato parole d'amore proprio pochi giorni fa.

Il rapper Luca Marzano non ha reagito benissimo alla dichiarazione che la sua ex ha fatto al nuovo compagno, tanto da arrivare a scrivere su Twitter e Instagram: "Bello sputare nel piatto dove si è mangiato, per me parla la musica".