Brave and Beautiful continua ad appassionare i fan di Canale 5 che, nel corso delle puntate in onda dal 6 al 10 settembre, assisteranno a diversi colpi di scena. In primo luogo Fugen perderà la vita, gettando nella disperazione il povero Cesur. Quest'ultimo riterrà Tashin responsabile della morte della madre e lo sequestrerà. Un altro colpo di scena farà poi finire Tashin in ospedale, dove il patriarca dei Korludag chiederà a Suhan di divorziare da Cesur. Cosa risponderà la figlia?

Tashin in carcere con l'accusa di aver ucciso la madre di Cesur

La settimana prossima, ossia quella che va da lunedì 6 a venerdì 10 settembre, andrà in onda quotidianamente un doppio appuntamento di Brave and Beautiful.

La Serie TV turca, infatti, inizierà come si consueto alle 14:45, ma terminerà alle 15:30, bensì alle 16:20 circa, per poi lasciare spazio a Love is in the air. Quelle che attendono i fan di Cesur e Suhan saranno puntate ricche di accadimenti. Una tragedia colpirà proprio il protagonista. La madre Fugen, infatti, perderà la vita cadendo da una gabbia posta a una grande altezza. Il tutto sarà opera di Riza, il fratello di Adalet, il quale riuscirà a incastrare il cognato Tashin per omicidio. Korludag, infatti, verrà ritenuto responsabile della morte della madre di Cesur e finirà in carcere.

Suhan e Cesur sempre più distanti dopo la morte di Fugen

Nel corso delle prossime puntate, inoltre, Cahide scoprirà di essere veramente incinta e ciò la metterà ancor più nei guai.

Tutti crederanno che la donna sia in dolce attesa già da cinque mesi, ma in realtà sarà solo di due mesi. Riuscirà la moglie di Korhan a non farsi smascherare? In attesa di scoprire come andrà a finire questa storyline, al processo contro Tashin, Cesur testimonierà, suo malgrado, in favore dell'uomo, dicendo al giudice di non averlo visto aprire la gabbia da cui è cadura Fugen.

Pertanto Korludag potrà tornare in libertà. Dopo la morte dell'amata madre di Cesur, tra lui e Suhan continueranno a esserci incomprensioni e litigi. Lei sarà convinta dell'innocenza del padre, mentre Cesur sarà di tutt'altro parere e la vedrà solo come la figlia dell'uomo che ha sterminato la sua famiglia, partendo dai nonni sino ad arrivare ad Hasan e Fugen.

Tra i due sarà in atto una vera crisi, che potrebbe trovare ben presto il suo epilogo.

Tashin chiede a Suhan di divorziare da Cesur

A peggiorare la situazione ci si metterà proprio Cesur che, in cerca della verità sulla morte dei suoi cari, rapirà Tashin. Prima che Korludag possa confessare la verità al genero, un cecchino sparerà da lontano colpendo al petto il padre di Suhan. Trasportato in ospedale, Tashin verrà operato e dichiarato fuori pericolo. Al suo risveglio, l'uomo chiederà a Suhan di divorziare da Cesur. La figlia in tutta risposta, gli dirà di essere disposta a farlo solo se lui confesserà la verità a Cesur, facendo finire la faida tra i due.

Questo e molto altro nelle puntate di Brave and Beautiful in onda dal 6 al 10 settembre. L'appuntamento è come sempre su Canale 5 a partire dalle 14:45.