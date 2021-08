Mancano poche settimane al ritorno su Canale 5 di Amici: la ventunesima edizione, infatti, debutterà sabato 18 settembre, giorno in cui saranno presentati ufficialmente i nuovi allievi e i professori della scuola. Nell'attesa di scoprire chi prenderà il posto di Lorella Cuccarini nella commissione di ballo, i fan del talent-show hanno saputo che Rosa Di Grazia non sarà una professionista come la collega Giulia Stabile.

Spoiler sul debutto di Amici 21

Cresce la curiosità dei fan di Amici sul cast che sarà presentato ufficialmente sabato 18 settembre.

Salvo spoiler da parte di qualche giornalista, dovrebbe toccare a Maria De Filippi rendere pubblica l'identità dei sei professori e degli allievi della ventunesima edizione.

Tra circa tre settimane, dunque, sarà formata la classe 2021/2022, al cui interno figureranno cantanti e ballerini che sognano di poter fare della loro più grande passione un lavoro.

I provini sui futuri alunni della scuola sono ancora in corso, mentre sarebbe già decisa la commissione interna che avrà il compito di supportare i ragazzi almeno fino alla fase serale.

Il format di Canale 5, dunque, sta scaldando in motori, anche perché quest'anno è chiamato ad esordire con molto anticipo rispetto al passato: le precedenti edizioni, infatti, non iniziavano prima di fine ottobre o addirittura novembre.

I docenti della nuova edizione di Amici

Un altro nodo che la conduttrice dovrà sciogliere all'inizio del primo speciale del sabato della nuova edizione di Amici, è quello sui professori che aiuteranno e giudicheranno i talenti nella fase che precede il serale.

Stando alle notizie che sono circolate fino ad oggi, la commissione di canto 2021/2022 dovrebbe essere composta da: il veterano Rudy Zerbi, la riconfermata Anna Pettinelli e la new entry Lorella Cuccarini.

Quest'ultima, infatti, ha già ufficializzato il suo passaggio dalla categoria danza a quella canto su precisa richiesta di Maria De Filippi: la presentatrice, infatti, ha dovuto rimpiazzare Arisa all'ultimo momento e ha scelto di puntare sull'esperta showgirl.

Per quanto riguarda i docenti di ballo, c'è ancora un po' di confusione: Alessandra Celentano e Veronica Peparini torneranno sicuramente, mentre non si conosce ancora il nome di colui/lei che prenderà il posto della soubrette romana.

Raimondo Todaro, che i giornalisti avevano indicato come candidato numero uno alla cattedra di latino-americano, ha smentito la sua partecipazione dicendo di non avere alcuna trattativa in corso con la padrona di casa.

Rumor sul corpo di ballo di Amici

Sempre nel corso della prima puntata di Amici 21, sarà fatta chiarezza su un'altra componente fondamentale del cast: i professionisti che accompagneranno i ballerini della scuola nelle coreografie.

In questi mesi, infatti, si è vociferato di un possibile addio di Elena D'Amario (tentata da nuove sfide professionali sia in televisione che al cinema), dell'arrivo di Giulia Stabile (confermato da lei stessa in una recente intervista) e del ritorno di Rosa Di Grazia.

Su quest'ultima si è detto e scritto di tutto da quando ha cominciato a circolare il Gossip sul suo probabile ingresso nel corpo di ballo: alcuni fan, ad esempio hanno usato il termine "vergogna" quando hanno commentato quest'indiscrezione.

Salvo colpi di scena dell'ultima ora, però, la napoletana non dovrebbe essere tra i professionisti della ventunesima edizione: da giorni, infatti, sul web si dice che l'unica allieva di Amici 20 che supporterà i nuovi alunni nei balletti che dovranno preparare durante la settimana, sarà la vincitrice Giulia.