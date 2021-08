Prosegue a gonfie vele una delle storie d'amore nate tra i ragazzi di Amici 20: Martina Miliddi e Raffaele Renda, infatti, sono felicemente fidanzati da mesi, ovvero da quando entrambi hanno lasciato la scuola. Una dedica che la ballerina ha fatto al compagno su Instagram, ha fatto storcere il naso al suo ex: Aka7even, infatti, si è sfogato anche su Twitter contro chi a suo parere starebbe sputando nel piatto dove ha mangiato per tanto tempo.

Le parole d'amore di Martina dopo Amici

Martina è innamoratissima di Raffaele e, in barba alle critiche che ancora riceve da alcuni fan di Amici, non smette di condividere sui social foto e video col suo fidanzato.

Il 28 agosto, ad esempio, l'ex allieva ha voluto fare una dedica d'amore alla sua dolce metà, un lungo messaggio accompagnato da uno scatto in bianco e nero in cui si baciano alla stazione.

"Ho vissuto per mesi cercando di starti lontana il più possibile, dovevo tenere i miei sentimenti fuori dalla mia esperienza artistica", ha esordito la ballerina di latino-americano nella Instagram Stories che i siti di Gossip stanno riportando in queste ore.

La giovane, poi, è tornata al presente e ha ammesso quanto sia bello tutto ciò che sta condividendo con Renda, una quotidianità della quale si è privata volontariamente quando entrambi erano ancora alunni del talent-show.

"Non voglio più starti lontana.

Sei tutto quello di cui ho bisogno per costruire. Ti ho trovato e ti tengo con me. Sei diventato la mia casa", ha proseguito la danzatrice sempre sul web.

Lo sfogo di Luca Marzano, ex di Amici

Le parole con le quali Martina ha voluto stupire Raffaele, hanno diviso il suoi follower: da un lato c'è chi si è detto contento per la felicità che la coppia ha raggiunto, dall'altro chi ha un po' protestato per come la ragazza ha ricordato l'esperienza nella scuola.

Tra coloro che hanno storto il naso dopo aver letto la dichiarazione d'amore di Miliddi a Renda, c'è anche Aka7even: il cantante, infatti, il 28 agosto si è "sfogato" sia su Instagram che su Twitter. "Bello sputare nel piatto dove si mangia. Per me parla la musica. Loca è in tendenza, ciaone", ha scritto il rapper sul suo account, senza mai citare direttamente la ballerina alla quale è stato legato per mesi.

Anche tra le sue Stories Luca Marzano ha voluto indirettamente punzecchiare Martina, quando ha condiviso un video accompagnato dalla seguente didascalia: "Io come contrattacco alle critiche e a chi sputa nel piatto dove ha mangiato".

Il triangolo amoroso nella scuola di Amici

Aka7even è apparso risentito perché Martina ha ammesso di essere sempre stata innamorata di Raffaele, anche quando nella scuola di Amici provava a risolvere i problemi di coppia con il rapper.

La ventesima edizione del talent-show, ha visto nascere molti amori: il napoletano e la ballerina sono stati tra i primi ad avvicinarsi davanti alle telecamere, le stesse che hanno ripreso il loro "tira e molla" nella casetta.

C'è stato un periodo in cui Miliddi ha lasciato il fidanzato perché sentiva qualcosa nei confronti di un altro allievo della classe, Renda appunto.

Quest'ultimo ha respinto la possibilità di legarsi alla sarda nel rispetto del compagno d'avventura ma, quando la relazione è finita ufficialmente, tutto è cambiato.

Martina e Raffaele, infatti, stanno insieme da quando entrambi sono stati eliminati dal serale: Aka7even, invece, di recente ha detto di essere interessato a una ragazza ma di non voler svelare troppo del suo privato.