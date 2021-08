Con il passare del tempo si fa sempre più insistente il Gossip sulla presunta gravidanza di Elisa Visari. Dal 19 agosto scorso, infatti, sul web non si parla d'altro che degli indizi che Andrea Damante potrebbe aver fornito sul suo prossimo futuro, quello che lo vedrebbe diventare padre per la prima volta. La suocera del dj, inoltre, ha messo "mi piace" ad alcuni post Instagram in cui si ipotizza la dolce attesa della figlia.

Nuovi indizi sul gossip di Damante papà

Potrebbero esserci belle novità in arrivo nella vita di uno dei personaggi più chiacchierati del gossip italiano.

Infatti sul web si rincorrono i rumor sulla coppia formata da Andrea Damante ed Elisa Visari: si vocifera che i due potrebbero diventare genitori molto presto.

A catturare l'attenzione degli appassionati di cronaca rosa sono state alcune storie che il dj ha pubblicato su Instagram il 19 agosto. In un video che ha caricato sul suo profilo, ad esempio, l'ex tronista di Uomini e Donne ha inquadrato i suoi occhi e quelli della fidanzata ed ha commentato: "Will be green..." ("Saranno verdi...").

Il "Dama", dunque, ha sottolineato che lui e la compagna hanno lo stesso colore di occhi e anche qualcun'altro di non citato potrebbe avere la medesima fortuna. Secondo i fan, il siciliano potrebbe essersi riferito al presunto bebè che la giovane attrice aspetterebbe da lui, quello che suggellerebbe il loro amore che non è iniziato da neppure un anno.

Foto e 'mi piace' sospetti: Damante e Visari forse mamma e papà

Un altro indizio che i fan hanno raccolto sui social, a favore della tesi secondo la quale Elisa sarebbe incinta, arriva da un selfie che la giovane e Andrea si sono fatti in ascensore la sera del 19 agosto. Prima di andare a mangiare fuori, i piccioncini hanno posato davanti a uno specchio abbracciati: il dettaglio interessante è che nella foto in questione Damante mette entrambe le mani sulla pancia della fidanzata.

Da quando ha cominciato a circolare il rumor sulla possibile gravidanza di Visari, i curiosi sono attenti a tutto. Qualcuno, in particolare, si è accorto che la madre dell'attrice ha messo "mi piace" a dei post Instagram che le pagine di gossip hanno dedicato alla presunta dolce attesa della ragazza.

Secondo i sostenitori del "Dama", questi apprezzamenti della suocera sarebbero un'ulteriore conferma del fatto che presto lui ed Elisa potrebbero diventare genitori per la prima volta.

Il silenzio di Damante sulle ultime indiscrezioni

Elisa e Andrea, almeno per il momento, non si sono esposti per commentare l'indiscrezione.

I due sono attivi su Instagram con storie dedicate alla loro vita di coppia o al lavoro, ma non ne è stata pubblicata neppure una per confermare o per smentire il gossip sul bebè in arrivo. Il silenzio che Damante e Visari hanno deciso di sposare su questa situazione non fa che alimentare le chiacchiere a riguardo: secondo i curiosi, infatti, se l'attrice non aspettasse un bambino, o lei o il compagno si sarebbero già prodigati a negare tutto con un video o una foto sui social network.

Quando è il pomeriggio di venerdì 20 agosto, invece, tutto tace: il dj preferisce distogliere l'attenzione dei follower da questo rumor postando immagini delle sue sedute in palestra o altre mentre è in uno studio di registrazione per lavorare a nuova musica.

L'ex di Giulia De Lellis dunque, a breve, potrebbe diventare padre e il tutto accadrebbe a poco più di un anno di distanza dall'ultima, ma definitiva, rottura con l'influencer romana, alla quale è stato legato per tanto tempo.