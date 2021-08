Potrebbero esserci interessanti novità in arrivo nella vita di Andrea Damante. A meno di un anno di distanza dal primo incontro con Elisa Visari, si vocifera che la ragazza sarebbe in dolce attesa. In un video apparso su Instagram il 19 agosto, ad esempio, l'ex tronista di Uomini e donne parla di qualcuno che avrà gli occhi verdi come i suoi e quelli della compagna, la stessa alla quale accarezza il pancino in un selfie in ascensore.

Ipotesi gravidanza per la compagna di Andrea Damante

Non è passato neppure un anno da quando Andrea Damante è uscito allo scoperto con la sua attuale fidanzata: era lo scorso dicembre e il dj rendeva pubblica la relazione con la bella Elisa, un'attrice di appena 19 anni.

A distanza di dieci mesi dal loro primo incontro, si dice che i piccioncini potrebbero aver messo in cantiere un bambino: alcuni indizi raccolti sui social dai fan, infatti, stanno alimentando le chiacchiere su una possibile dolce attesa di Visari.

Dando un'occhiata alle Stories che il siciliano ha pubblicato su Instagram giovedì 19 agosto, i curiosi sono stati colpiti da un breve video in cui il tronista sottolineava il colore degli occhi suoi e della compagna.

"Will be green...", ha scritto il 31enne sul web per commentare le immagini in cui il suo profondo sguardo è stato accostato a quello della giovane fidanzata.

L'espressione "saranno verdi" ha inevitabilmente scatenato il Gossip su una presunta gravidanza della ragazza: secondo tanti, infatti, il "Dama" ha voluto anticipare che sarà padre facendo un pronostico sul colore degli occhi che avrà il suo futuro bambino.

Indizi sul futuro di Andrea Damante

Ad alimentare ulteriormente le già insistenti chiacchiere su una possibile dolce attesa di Elisa, è stata una fotografia che Andrea ha pubblicato su Instagram la sera del 19 agosto. Prima di andare a cena con la fidanzata, Damante ha scattato un selfie con lei in ascensore: il dettaglio che non è passato inosservato, sono le mani che il dj ha messo sulla pancia di Visari.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Secondo i più attenti fa, questo tenero gesto del ragazzo potrebbe essere un altro indizio a favore dell'ipotesi che presto diventerà padre.

Per il momento, però, la coppia non ha né confermato né smentito l'indiscrezione sul bebè in arrivo, ma i sostenitori del tronista di Uomini e Donne ricordano chiaramente le belle parole che lui ha speso per la compagna nel recente passato, quando l'ha descritta come la persona giusta, quella con la quale mettere su famiglia il più presto possibile.

La vita di Damante dopo l'addio a Giulia De Lellis

Sono passati pochi giorni da quando Andrea ha festeggiato i primi dieci mesi d'amore con Elisa: per sottolineare l'importanza di quella data, Damante ha pubblicato sui social un video nel quale lo si vede scambiarsi tenerezze con la fidanzata. In quell'occasione, poi, il dj si è reso protagonista di una piccola polemica: su Tik Tok, infatti, il tronista si è lasciato scappare un "mi piace" di troppo ad un commento di critica nei confronti di tutte le sue ex.

"Elisa è meravigliosa, non come le altre che sono tutte plastica", è questo il pensiero che il siciliano ha apprezzato scatenando la protesta dei sostenitori di Giulia De Lellis.

A proposito dell'influencer, è passato quasi un anno da quando i "Damellis" hanno ufficializzato la fine del loro tormentato rapporto d'amore: il prossimo settembre, infatti, la 26enne festeggerà il primo anniversario con Carlo Beretta, mentre il "Dama" farà altrettanto con Visari a metà ottobre.

Prima di tagliare questo traguardo, però, la coppia potrebbe confermare i gossip sul bambino che l'attrice starebbe aspettando.