Con un gesto probabilmente non voluto, Andrea Damante ha sollevato una piccola polemica social. I fan più attenti, infatti, si sono accorti che il siciliano ha messo "mi piace" a un commento in cui tutte le sue ex fidanzate vengono definite "di plastica", ovvero troppo rifatte rispetto all'attuale compagna Elisa Visari. Amedeo Venza ha sottolineato l'apprezzamento del tronista di Uomini e donne al pensiero che un follower ha espresso su Tik Tok in questi giorni.

Il gesto di Damante fa arrabbiare i fan

È passato quasi un anno da quando Giulia De Lellis e Andrea Damante hanno ufficializzato la fine della loro storia d'amore, quella nata negli studi di Uomini e Donne un bel po' di tempo fa.

I sostenitori della coppia ribattezzata "Damellis", dunque, si sono messi l'anima in pace soprattutto dopo che entrambi si sono rifatti una vita: l'influencer è felice accanto al rampollo Carlo Beretta, il dj ha ritrovato il sorriso con la giovane Elisa Visari.

Nelle poche interviste che ha rilasciato ultimamente, il tronista ha speso parole al miele per la nuova fidanzata, descrivendola come quella giusta con la quale mettere su famiglia e fare altri progetti importanti.

Anche sui social network non mancano dediche del siciliano all'attrice: l'ultima in ordine di tempo è un video nel quale si scambiano tenerezze sott'acqua in vacanza.

La frecciatina di Damante a Giulia

Sotto al video che Andrea ha pubblicato sia su Tik Tok che su Instagram, è apparso un commento che ha catturato l'attenzione dell'autore, tant'è che ha ricevuto il suo "mi piace".

Nell'apprezzare la nuova compagna di Damante, qualcuno ha scritto: "Questa ragazza è stupenda, lo è sempre stata e sempre lo sarà". "Non ci sono paragoni con le tue ex, tutte di plastica. Fai il bravo", ha concluso un follower che ha ricevuto il "like" quasi immediato del dj siciliano.

Il "Dama", dunque, si è detto d'accordo con questa persona che considera Elisa migliore rispetto a tutte le altre ragazze con le quali si è accompagnato nel recente passato, in primis Giulia De Lellis.

Quest'ultima, infatti, ha sempre ammesso di aver fatto ricorso alla chirurgia per aumentare di qualche taglia il suo seno, ma al tempo fu proprio Andrea a scegliere le protesi dell'influencer (questo almeno è quello che hanno sempre raccontato i "Damellis").

Amore a gonfie vele per Damante e Visari

A sottolineare il gesto forse un po' provocatorio di Damante, è stato anche Amedeo Venza.

L'influencer ha dedicato una storia su Instagram al "mi piace" di Andrea: "Lui posta un video su Tik Tok, un follower commenta offendendo le sue ex e lui mette like". Insomma, il "Dama" ha sollevato una polemica social con un semplice apprezzamento al pensiero di chi è certo del fatto che Giulia De Lellis e tutte le altre ragazze che ha amato prima di Elisa, non possano essere affatto paragonate a quest'ultima in termini di semplicità sia fisica che di comportamento.

C'è da dire che il tronista di Uomini e Donne potrebbe aver messo "mi piace" alle parole del critico fan anche solo perché ha elogiato la sua attuale compagna: la frecciatina alle ex "di plastica", dunque, potrebbe non aver colpito in particolare l'autore del post.

La storia d'amore tra Damante e Visari, comunque, procede a gonfie vele: tra pochi mesi, infatti, i due festeggeranno il loro primo anno insieme, un anno in cui hanno vissuto sempre a stretto contatto, con tanto di presentazioni in famiglia e progetti di vita importanti (pare che il 31enne sia pronto a mettere su famiglia e a sposare l'attrice al più presto, così come Giulia potrebbe fare con l'amatissimo Carlo Beretta).