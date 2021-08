Il cast della sesta edizione del Grande Fratello Vip, è in via di definizione. La prima puntata andrà in onda lunedì 13 settembre, perciò in queste settimane saranno resi noti i nomi di tutti i concorrenti che entreranno nella casa di Cinecittà assieme alla già confermata Katia Ricciarelli. I giornalisti anticipano che tra i vipponi dovrebbe esserci spazio solo per una figlia d'arte: Jasmine Carrisi avrebbe superato Anna Lou Castoldi nelle preferenze degli addetti ai lavori.

Indiscrezioni sui concorrenti del Grande Fratello Vip

Mancano circa tre settimane al ritorno in televisione del Grande Fratello Vip, il reality-show Mediaset che sta per regalare al pubblico la sesta edizione dedicata ai personaggi famosi.

Dopo aver ufficializzato la partecipazione di Katia Ricciarelli, gli addetti ai lavori stanno definendo gli ultimi dettagli per il resto dei concorrenti che il 13 settembre inizieranno l'avventura tra le mura di Cinecittà.

Un'indiscrezione che sta circolando sul web il 20 agosto, sostiene che nel cast del format di Canale 5 ci sarà spazio solo per una "figlia di". Nei giorni scorsi, infatti, i giornalisti hanno inserito almeno un paio di ragazze famose grazie ai loro genitori nell'elenco ufficioso dei nuovi vipponi, ma sembra che nella casa ci vivrà solamente una di loro.

Rumor che ancora non hanno trovato conferma, dunque, fanno sapere che Jasmine Carrisi avrebbe vinto il "ballottaggio" con Anna Lou Castoldi: a varcare la soglia della porta rossa a metà settembre, dunque, dovrebbe essere solo la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso.

Prime ufficialità sul Grande Fratello Vip 6

Tra la figlia di Al Bano e quella di Morgan e Asia Argento, gli autori del Grande Fratello Vip avrebbero preferito la prima. A partecipare alla sesta edizione del reality Mediaset, dunque, dovrebbe essere soltanto la giovane Jasmine (fresca di mancata riconferma a The Voice Senior col papà, che invece dovrebbe essere un concorrente di Ballando con le Stelle 2021): l'attrice Anna Lou Castoldi, dunque, al momento sarebbe esclusa dalla lista dei nuovi inquilini della casa più spiata d'Italia.

Chi sicuramente si metterà in gioco nel programma di Canale 5, è Katia Ricciarelli: la cantante è la prima vippona ad essere stata ufficializzata dagli addetti ai lavori dopo mesi di trattative e Gossip.

Altre conferme nel cast, sono quelle sulle donne che affiancheranno Alfonso Signorini in diretta: le opinioniste del GF Vip 6, infatti, saranno Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Prima puntata del Grande Fratello Vip il 13 settembre

I concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip, saranno svelati pian piano nelle prossime settimane. Le riviste di gossip e i profili social ufficiali del reality-show, renderanno pubblici i nomi dei personaggi famosi che a breve entreranno nella casa più spiata d'Italia per restarci.

La prima puntata andrà in onda lunedì 13 settembre, sarà in diretta e sarà interamente dedicata alla presentazione degli inquilini che prenderanno il posto che solo fino a pochi mesi fa è stato di Tommaso Zorzi, Pierpaolo Pretelli e Francesco Oppini.

Voci insistenti ma ancora non confermate, inoltre, sostengono che se gli ascolti del programma dovessero essere in linea con quelli alti della passata stagione, Mediaset potrebbe decidere di far slittare la finale da metà dicembre ai primi mesi del 2022.

I bene informati, infatti, ipotizzano che quella che inizierà tra poche settimane, potrebbe essere l'edizione più lunga della storia del GF Vip: si parla di una possibile durata dagli otto ai dieci mesi totali.