Anche se Giulia De Lellis sostiene di essere rimasta in buoni rapporti con tutti i suoi ex, nelle ultime ore è trapelata un'indiscrezione che potrebbe smentirla. La rivista Chi ha fatto sapere che l'influencer si sarebbe imbattuta casualmente in Andrea Iannone: mentre il motociclista festeggiava il compleanno con amici in Sardegna, nello stesso locale si sarebbe presentata la romana con Carlo Beretta.

Sembra che i tre non si siano scambiati neppure un saluto, segno che la storia d'amore tra la 26enne e lo sportivo potrebbe non essere finita nel migliore dei modi.

Retroscena sulle vacanze sarde di Giulia De Lellis

La storia d'amore tra Giulia e Iannone risale a più di due anni fa: il pilota di MotoGp è l'uomo col quale l'influencer ha provato a dimenticare Andrea Damante prima dell'ennesimo ritorno di fiamma. La relazione è finita poco prima del lockdown di marzo 2020, quando la bella De Lellis prese parola sui social network per annunciare l'improvvisa separazione dallo sportivo al quale era legata da circa un anno.

Tutte le volte che le è stato chiesto se è rimasta in contatto con l'abruzzese dopo la rottura, la giovane ha dichiarato che è una sua prerogativa quella di mantenere un rapporto civile o d'affetto con tutti i suoi ex, compreso il riservato Andrea.

Un rumor che sta circolando l'11 agosto, però, potrebbe smentire l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne: pare, infatti, che ci sia una certa freddezza tra lei e il motociclista che in passato ha amato anche Belen Rodriguez.

Gossip sull'incontro 'pericoloso' di Giulia De Lellis

Pochi giorni fa Giulia si sarebbe imbattuta per caso in Iannone.

Un locale della Costa Smeralda avrebbe fatto da scenario ad un incontro fortuito tra l'influencer e l'ex fidanzato, che proprio quella sera stava festeggiando il compleanno con alcuni amici.

De Lellis, accompagnata dal fidanzato Carlo Beretta, si sarebbe accorta della presenza di Andrea, ma avrebbe tirato dritto. Dunque, la coppia e il pilota di moto si sarebbero ignorati volutamente per tutto il tempo, evitando addirittura di scambiarsi un innocente saluto a distanza.

"Tra i tre è sceso il gelo, nemmeno un ciao", si legge sulle pagine del settimanale Chi che ha riportato in esclusiva l'indiscrezione sui presunti rapporti non idilliaci che ci sarebbero tra la romana e lo sportivo al quale è stata legata per circa un anno.

Gli amori famosi di Giulia De Lellis

Da quando è diventata famosa, Giulia De Lellis ha avuto alcuni amori da copertina. Gran parte della sua popolarità, la giovane la deve alla favola di oltre quattro anni che ha vissuto con Andrea Damante. I due si sono conosciuti e innamorati negli studi di Uomini e Donne (hanno superato anche la distanza imposta dalla partecipazione di entrambi al Grande Fratello Vip), ma le cose hanno cominciato a vacillare quando lei ha scoperto di essere stata tradita.

Tra un ritorno di fiamma e l'altro col tronista, la 26enne ha fatto coppia prima con Irama (vincitore di Amici del quale era fan) e poi con Andrea Iannone, il motociclista che fino a poco tempo prima era il compagno di Belen Rodriguez.

Il tira e molla con il dj siciliano è finito ufficialmente nel settembre del 2020, quando l'influencer ha reso pubblica la sua frequentazione con Carlo Beretta. I due stanno insieme da quasi un anno e sono felici, tant'è che non si esclude che a breve possano concepire un figlio oppure convolare a nozze.