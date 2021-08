Un video che Andrea Damante ha pubblicato sui social network ha sollevato parecchie polemiche. Oltre al "like" che ha messo a un commento contro tutte le sue ex, a far discutere è la data in cui il giovane festeggerà il primo anno insieme a Elisa Visari. I fan, infatti, hanno sottolineato che nell'ottobre 2020 l'ex tronista avrebbe raccontato bugie in tv sulla sua situazione sentimentale: a Verissimo si era professato single ma, secondo quello che lui stesso ha dichiarato su Instagram, faceva già coppia con l'attrice romana.

Il particolare che potrebbe 'incastrare' Andrea Damante

La coppia formata da Andrea Damante ed Elisa Visari sta per tagliare un importante traguardo: il 12 ottobre, infatti, i piccioncini festeggeranno il loro primo anniversario. A rendere pubblica questa data così significativa, per la sua storia d'amore, è stato lo stesso dj con un video che ha pubblicato sui social network il 12 agosto.

L'ex tronista di Uomini e Donne, infatti, ha voluto omaggiare la giovane compagna con un dolce filmato realizzato appositamente per i loro primi dieci mesi insieme. Nelle immagini in questione si vedono i due scambiarsi effusioni sott'acqua.

Se la prima reazione è stata di tenerezza, è in un secondo momento che i fan hanno notato qualcosa di strano.

Sul web, infatti, alcuni hanno sottolineato che il "Dama" potrebbe aver raccontato qualche bugia quando poco meno di un anno fa ha rilasciato un'intervista molto discussa a Verissimo, la prima dopo l'annuncio della rottura con Giulia De Lellis.

I commenti dei curiosi su Damante

Svelando che il 12 ottobre 2021 festeggerà il primo anno d'amore con Elisa, è come se Andrea avesse reso pubblico il giorno in cui questa relazione è iniziata.

I fan con la memoria più forte, però, hanno ricordato che nell'ottobre di un anno fa (ovvero quando Visari entrava a far parte della vita del siciliano) Damante si era professato super single in un'intervista rilasciata a Verissimo.

Era il 27 ottobre del 2020 quando l'ex tronista di Uomini e Donne aevva avuto un discusso faccia a faccia con Silvia Toffanin, il primo e unico dopo la fine della relazione con Giulia De Lellis.

In quell'occasione, inoltre, il dj si era mostrato affranto e deluso dalla notizia che la sua fresca ex stava già frequentando un'altra persona, ovvero il suo caro amico Carlo Beretta.

Se Andrea ed Elisa hanno ufficializzato il loro legame il 12 ottobre di un anno fa, come mai lui circa dieci giorni dopo diceva di essere libero e soprattutto "sconvolto" dalla separazione dall'influencer di Pomezia? È questa la domanda che si stanno facendo molti curiosi dopo aver appreso l'importante dettaglio che è emerso sui "Damellis".

Il 'mi piace' di Damante contro le ex di plastica

"Nella puntata di Verissimo del 27 ottobre eri single, i conti non tornano", "10 mesi, hai la memoria corta perché a Verissimo avevi detto di essere single.

Ci prendete per i fondelli?", "Quindi in tutta quella manfrina in tv eri già fidanzato", questi sono solo alcuni dei commenti che sono stati scritti sotto al post col quale Andrea ha festeggiato i primi dieci mesi insieme alla bella Visari.

Un'altra piccola polemica che è nata su Damante è quella scaturita da un suo "mi piace" al pensiero di un follower che non apprezza particolarmente le sue precedenti fidanzate.

"Questa ragazza è stupenda, lo è sempre stata e sempre lo sarà. Non ci sono paragoni con le tue ex tutte plastica, fai il bravo!", ha scritto qualcuno trovando il quasi immediato consenso del dj, che ha messo "like" su Tik Tok.

Insomma, è bastato un semplice video romantico a far storcere il naso a più di qualche curioso, soprattutto tra i sostenitori di Giulia De Lellis.