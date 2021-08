Secondo le anticipazioni di Love is in the air, nelle puntate in onda su Canale 5 dal 16 al 20 agosto Serkan racconterà tutta la verità ad Eda circa la morte dei suoi genitori. A quel punto, la donna sarà sconvolta e deciderà di prendersi una pausa dalla propria routine.

Efe, nel frattempo, accetterà di parlare alla stampa per scusarsi dei suoi errori passati.

Trama fino al 20 agosto: Aydan uscirà di casa grazie ad Eda

Stando alle anticipazioni, nelle prossime puntate Eda riuscirà nell'impresa di condurre fuori casa Aydan grazie a un particolare tè.

Yildiz, la donna e Seyfi faranno una passeggiata in auto per poi recarsi da Serkan, dove troveranno anche Selin. Eda si ingelosirà molto e, quando farà rientro in ufficio, si concentrerà su Efe. Il suo intento, infatti, sarà quello di estrapolare i suoi segreti e andrà a cena con lui.

La donna, inoltre, coglierà l'occasione per far ingelosire Serkan. Aydan, dal canto suo, spera in un ritorno di fiamma tra suo figlio e Eda, per cui racconterà alla giovane di quanto Bolat abbia paura di essere abbandonato.

Anticipazioni al 20 agosto: Serkan vorrebbe avere un confronto con Eda

Serkan, nel frattempo, si confiderà con Engin e gli dirà che la sua intenzione è quella di riappacificare con Eda. La giovane, però, riceverà dei fiori e questo renderà molto geloso Bolat.

L'uomo, a quel punto, chiederà alla sua ex fidanzata di parlare, ma Yildiz si rifiuterà.

Eda, intanto, verrà a sapere da Serkan che Alptekin ha fatto un errore in passato che potrebbe provocare delle conseguenze sulla vita del giovane. Engin, dal suo canto, convincerà Efe a fare delle dichiarazioni alla stampa in cui si scuserà per gli errori commessi.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Serkan, nel frattempo, tenterà di avere un confronto con Eda, ma la giovane farà molta resistenza. A quel punto, la donna si servirà dell'aiuto delle sue amiche per farlo ingelosire. Yildiz, inoltre, si troverà ad accompagnare Aydan a un evento dove incontrerà anche il suo ex fidanzato.

Puntate fino al 20 agosto: Serkan racconta la verità ad Eda circa i suoi genitori

Serkan deciderà di dire la verità a Eda circa la morte dei suoi genitori: suo padre è coinvolto nella vicenda in quanto i lavori dell'edificio crollato furono subappaltati da Alptekin. L'uomo, però, la chiamerà quando sarà ubriaco e, durante la chiamata, non riuscirà a dirle la verità. Poiché quella sera c'era anche Selin, Eda fraintenderà e penserà che Bolat si sia tirato indietro per questo motivo.

Successivamente, però, Serkan riuscirà a raccontare tutta la verità alla sua ex fidanzata. Eda sarà sconvolta e deciderà di allontanarsi per un po' dalla sua routine e raggiungerà le sue amiche in un cottage estivo. Efe, intanto, si confronterà con la nonna di Yildiz, dispiacendosi della brutta piega che stanno prendendo gli eventi.