Un retroscena esclusivo ha portato in evidenza la domanda fatta da Andrea Zenga a Rosalinda Cannavò dopo l'eliminazione al GF Vip 5: "Vuoi essere la mia congiunta?". Non è dato sapere qual è stata la risposta della giovane attrice siciliana, una cosa però è certa: la storia d'amore degli Zengavò procede a gonfie vele anche lontano dai riflettori.

Rosalinda e Andrea, da qualche giorno, hanno lasciato Milano per concedersi in compagnia di amici una bella vacanza romantica nelle Marche. Un modo per rilassarsi al meglio, prima di riprendere in mano i propri impegni professionali.

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga in vacanza insieme

Nell'attesa di tornare nuovamente a convivere sotto lo stesso tetto, Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga continuano a ritagliarsi spazio a vicenda, tra un impegno professionale e l'altro. La coppia sbocciata al Grande Fratello Vip negli ultimi giorni ha lasciato Milano per concedersi un po' di relax al mare nelle Marche. La spiaggia prescelta (come si legge anche sul portale di Alfonso Signorini 361Magazine) è stata quella di San Michele Sirolo.

Rosalinda Cannavò su Instagram ha fatto un riassunto del suo giorno di mare trascorso al fianco di Zenga Junior: "Oggi Andrea faceva i capricci, la nostra giornata di mare si è conclusa".

Paolone sulla love story degli Zengavò: 'È una vera coppia felice'

L'amore che lega Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò è del tutto autentico? Il paparazzo Paolone, in risposta a questa domanda, sui social ha affermato: "Mi state chiedendo in tanti se Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò sono una coppia vera. Vi dico di sì, è vera coppia e felice".

Poi ha aggiunto: "Si stanno allenando dal mio amico Cristian Imperiale e vi dico che si baciano di continuo".

Gli Zengavò nelle ultime ore su Instagram Stories hanno pubblicato un post che li ritraeva insieme mentre si trovavano al mare, scrivendo in didascalia: "Goffi, imbranati ma felici".

La vacanza estiva per i due ex gieffini procede nel migliore dei mondi, il loro amore continua ad essere solido come un tempo, ovvero quando condividevano in coppia l'esperienza all'interno delle mura della casa di Cinecittà.

GF Vip 6: la sesta edizione del reality show prenderà il via il 13 settembre

La porta rossa tornerà a spalancarsi da lunedì 13 settembre, data d'inizio della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Al timone del reality show targato Canale 5 è stato confermato Alfonso Signorini, che quest'anno avrà al suo fianco Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, annunciate di recente nel ruolo di opinioniste.

La moglie di Paolo Bonolis e l'ex conduttrice di Ogni Mattina avranno il compito di sostituire la presenza in studio di Pupo e Antonella Elia.