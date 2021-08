Imperdibili le anticipazioni di Beautiful e Una Vita delle puntate di venerdì 13 agosto 2021. Le due soap di punta di Canale 5 verranno trasmesse per tutto il mese.

Niente stop anche per i due gioiellini turchi Love is in the Air e Brave and Beautiful, che stanno registrando ottimi ascolti. Di seguito, le trame dettagliate dei nuovi episodi.

Beautiful, anticipazioni puntata di venerdì 13 agosto 2021

Trambusto a villa Forrester dopo il rientro di Ridge da Las Vegas. Brooke è ignara di quanto sia successo e così si prepara a passare una notte d'amore con il marito.

Nel frattempo, Quinn non perde tempo per brindare con Shauna alla riuscita del loro piano per eliminare l'odiata Logan.

Come raccontano le anticipazioni di Beautiful di venerdì 13 agosto, Shauna non sarà così serena come la sua amica (e complice). I sensi di colpa la affliggono; in fondo, ha sposato Ridge con l'inganno e senza essere certa del suo amore.

Chi invece è al settimo cielo è Wyatt, finalmente libero dalle bugie e dal losco piano di Sally. Ora non resta che godersi dei momenti felici con Flo.

Steffy invece continua ad essere tormentata dai dolori alle costole dopo l'incidente in moto, ma sembra sottovalutarne la gravità. Un errore che le costerà molto caro.

Una Vita, Genoveva arrestata da Mendez: le anticipazioni di venerdì 13 agosto 2021

Cosa succederà nel turbolento quartierino di Acacias nell'episodio del 13 agosto? Dopo l'arresto di Cesareo, accusato ingiustamente dell'omicidio di Marcia, sembra essere tornata un po' di serenità. Ad allietare l'atmosfera, anche le imminenti nozze di Camino e Ildefonso e di Cinta ed Emilio.

Le anticipazioni della soap Una Vita svelano che Genoveva verrà raggiunta all'improvviso dal commissario Mendez. Cesareo è innocente e il vero colpevole della morte della povera Sampaio è ancora in libertà.

Grazie agli indizi di Laura, Mendez è arrivato alla soluzione: è Salmeron colei che ha pugnalato Marcia. Deciso ad assicurarla alla giustizia, la arresta.

Genoveva è spiazzata e capisce che Felipe sapeva tutto da diverse ore: come ha potuto non metterla al corrente di quanto stava accadendo? La sua furia sarà incontenibile.

Camino esita all'altare davanti a Ildefonso

Cinta ed Emilio si uniscono in matrimonio, felici più che mai e pronti a vivere la loro storia d'amore. Altrettanto non si può dire di Camino, che deve sposare Ildefonso per forza di cose. Dopo una lunga attesa, la giovane Pasamar si presenta in chiesa e stupisce tutti i presenti.

La triste sposa dovrebbe pronunciare il "sì" che la legherebbe per sempre a Ildefonso, ma un lungo silenzio fa tremare sia il giovane militare che gli invitati.