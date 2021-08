L'edizione numero sei del Grande Fratello Vip inizierà il 13 settembre, praticamente tra poco più di un mese, e si stanno iniziando a delineare in modo ufficiale i concorrenti che prenderanno parte al reality show condotto da Alfonso Signorini per il terzo anno consecutivo. Katia Ricciarelli, infatti, pare proprio che sia stata la prima ad aver firmato il contratto che le permetterà di entrare come inquilina nella casa di Cinecittà.

Dopo l'ufficialità di Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, come opinionista del GF Vip 6 insieme a Adriana Volpe, che ha lasciato la conduzione del programma su TV 8 Ogni Mattina, alcuni siti e portali di gossip danno per certa anche la presenza della cantante lirica nel cast del reality show più longevo della tv italiana, a seguito della firma del contratto che pare essere arrivata proprio in queste ultime ore in modo ufficiale.

Katia Ricciarelli concorrente del Grande Fratello Vip 6: sembra essere ufficiale

Il corteggiamento da parte dello staff e di Alfonso Signorini per avere la ex moglie di Pippo Baudo come concorrente all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6 è iniziato diversi mesi fa. Le voci che volevano la 75enne nata a Rovigo nel cast del reality show di Canale 5 si erano fatte sempre più insistenti e molti portali di tv e spettacolo davano per scontata la sua presenza, riportando che mancava solo l'ufficialità contrattuale.

Nonostante l'arrivo di diverse smentite, alcune anche da parte della cantante lirica in questione, la firma di Katia Ricciarelli, alla fine, sembra essere arrivata proprio in queste ultime ore e ad aver convinto la soprano sembra essere stato anche un cachet non indifferente che le è stato proposto.

La Ricciarelli non è un volto nuovo nel mondo dei reality show. Nel 2006, infatti, ha partecipato a La Fattoria, condotta da Barbara d’Urso, reality nel quale si è messa in mostra per il suo carattere diretto, riuscendo a creare anche delle dinamiche interessanti ai fini del gioco.

GF Vip 6, smentita la presenza di Raz Degan, Raffaella Fico in dirittura di arrivo

Se il contratto firmato da Katia Ricciarelli la rende di fatto, in modo ufficiale, la prima concorrente del Grande Fratello Vip 6, sembra che ce ne sia un altro ad essere quasi in dirittura di arrivo. Raffaella Fico, infatti, è data praticamente per certa nel cast della sesta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Quella che manca per dare l'ufficialità della sua presenza all'interno della casa di Cinecittà sembra essere proprio la firma del contratto.

Se la ex compagna di Mario Balotelli dovrebbe essere una inquilina della casa più spiata d'Italia, non prenderà parte al programma Raz Degan. L'ex compagno di Paola Barale e vincitore dell'edizione del 2017 dell'Isola dei Famosi, infatti, sembra non figurare tra i personaggi del mondo dello spettacolo in trattativa per partecipare al reality show. Quelli che pare stiano trattando, invece, sarebbero, tra gli altri, Pamela Prati e Totò Schillaci.