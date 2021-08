Elena Sofia Ricci rompe il silenzio su Che Dio ci aiuti 7. Nei giorni scorsi, alcune dichiarazioni dell'attrice che veste i panni dell'amatissima suor Angela, avevano fatto "tremare" i fan. Elena Sofia Ricci, infatti, aveva insinuato dei dubbi sul fatto che sarebbe tornata presto a vestire i panni della suora più famosa d'Italia. Parole che non sono passate inosservate e che, in queste ore, hanno spinto l'attrice a fare chiarezza ammettendo che, per un ritorno in tv della sua suor Angela, bisognerà aspettare ancora tanto tempo.

Suor Angela, alias Elena Sofia Ricci, rompe il silenzio sul futuro di Che Dio ci aiuti 7

A quanto pare, al momento i numerosi impegni tra tv e cinema di Elena Sofia Ricci, metterebbero in pausa il futuro di Che Dio ci aiuti 7.

L'attrice ha sempre affermato che le fiction di lunga serialità le stanno strette anche se con suor Angela ha fatto un'eccezione, perché ama moltissimo questo personaggio, che ormai ha conquistato anche i telespettatori.

"Amo suor Angela, ma il pubblico dovrà aspettare un po' prima di rivederla", ha ammesso l'attrice che in questo modo ha confermato che ci sarà la settima stagione ma senza specificare quando cominceranno le riprese e di conseguenza quando sarà trasmessa in prime time su Rai 1.

Francesca Chillemi potrebbe lasciare la fiction di Rai 1?

Ma chi ci sarà nel cast di Che Dio ci aiuti 7? Al momento non si hanno notizie certe su chi prenderà parte alle nuove puntate di questa seguitissima fiction della prima serata di Rai 1, tuttavia non si esclude che possa esserci l'uscita di scena di alcuni volti storici.

Uno di questi potrebbe essere Francesca Chillemi, alias Azzurra, la quale in diverse interviste aveva ammesso il suo desiderio di mettersi in gioco in nuove serie e sperimentare così nuovi personaggi da interpretare.

L'occasione che l'ex Miss Italia aspettava da tempo, è finalmente arrivata. Francesca Chillemi, infatti, sarà la protagonista di "Viola come il mare", la nuova Serie TV destinata alla prima serata di Canale 5, le cui riprese cominceranno a fine settembre 2021.

Can Yaman potrebbe far parte del cast di Che Dio ci aiuti 7

Nel cast della fiction, proprio in questi giorni, è stata annunciata anche la presenza di Can Yaman, il divo turco che lo scorso anno ha partecipato come guest star alla puntata finale di Che Dio ci aiuti.

E, a proposito di Can Yaman, gli sceneggiatori della fiction di Rai 1 non avevano escluso un suo possibile coinvolgimento anche negli episodi della settima stagione.

La trattativa andrà in porto? L'attore turco che ha stregato il pubblico di Canale 5, riuscirà a conquistare anche quello della rete ammiraglia? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.