L'appuntamento in prima visione con la soap opera 'Un posto al sole' tornerà nella settimana che va dal 23 al 27 agosto 2021. Le anticipazioni di queste nuove puntate, che si preannunciano ricche di colpi di scena, rivelano che ci sarà spazio per una dichiarazione del tutto inaspettata che Alberto farà nei confronti di Clara e che avrà delle conseguenze inattese. Intanto, Silvia rientrerà a Napoli dopo il viaggio fatto con suo marito Michele, mentre Niko resterà spiazzato da alcune dichiarazioni da parte di Susanna.

Alberto manda in crisi Clara: anticipazioni Un posto al sole, 23-27 agosto

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole, che saranno trasmesse fino al prossimo 27 agosto 2021, rivelano che Clara continuerà a vivere la sua storia d'amore con Patrizio e i due appariranno sempre più intenzionati a fare le cose sul serio.

Tuttavia, la donna non immagina che di lì a poco dovrà fare i conti con un "ritorno" del tutto inaspettato del suo ex Alberto Palladini che, per questi mesi, non si è mai arreso del tutto all'idea di averla persa.

Il colpo di scena, quindi, ci sarà nel momento in cui Alberto si lascerà andare ad una vera e propria dichiarazione nei confronti della sua ex fidanzata, che non la lascerà affatto indifferente.

Le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole, in programma fino a venerdì 27 agosto 2021, rivelano che proprio nel momento in cui tra Clara e Patrizio tutto sembrava procedere per il verso giusto, ci sarà questa dichiarazione che lascerà senza parole la donna e che finirà per metterla in forte crisi.

Niko spiazzato da Susanna

Clara, quindi, si ritroverà ad affrontare un periodo decisamente non facile della sua vita al punto da poter mettere in discussione il suo rapporto con Patrizio che, nel frattempo, ha ricevuto il "lasciapassare" anche da parte dei suoi genitori, affinché si viva liberamente questa relazione.

E poi ancora le trame delle nuove puntate della soap opera di Rai 3, rivelano che ci sarà spazio anche per uno struggente confronto tra Susanna e Niko.

I due si ritroveranno protagonisti di un vero e proprio "faccia a faccia" che avrà delle conseguenze inaspettate e che spiazzerà Niko. Susanna, infatti, si lascerà andare ad una rivelazione inattesa, che lascerà senza parole il giovane ragazzo.

Il ritorno di Silvia: anticipazioni Un posto al sole, 23-27 agosto

Le trame di Un posto al sole fino al 27 agosto 2021, inoltre, rivelano che Silvia ritornerà di nuovo a Napoli dopo il viaggio che ha fatto con Michele.

La donna apparirà più sicura dei suoi sentimenti nei confronti del marito, dopo la sbandata che aveva preso. Tuttavia, ad attenderla ci sarà proprio Giancarlo, il quale dimostrerà di non aver dimenticato Silvia e di volerla ancora riconquistare.

Insomma il ritorno della soap opera di Rai 3, in prima visione assoluta, sicuramente non deluderà le aspettative dei tantissimi spettatori che in queste settimane hanno dovuto fare a meno degli appuntamenti inediti.

Come ogni anno, infatti, la soap ambientata a Napoli si è fermata per due settimane, anche se gli episodi restano comunque visibili in streaming su RaiPlay.

La Rai conferma le sue soap per la stagione tv 2021/2022

Dal 23 agosto, poi, la messa in onda di Un posto al sole riprenderà normalmente in prima visione assoluta: la soap è confermata per tutta la durata della stagione tv 2021/2022.

Un vero e proprio fiore all'occhiello della programmazione della terza rete Rai, in grado di attirare l'attenzione di circa due milioni di spettatori al giorno, con uno share che arriva a toccare anche il 9% in access prime time.

Oltre ad Un posto al sole, la Rai ha già riconfermato anche l'altra soap che popola i palinsesti delle reti Rai. Trattasi de Il Paradiso delle signore 6, che tornerà nuovamente in onda dal 13 settembre nel pomeriggio della rete ammiraglia.