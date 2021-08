Il Paradiso delle Signore tornerà con la sesta stagione il 13 settembre e ad attendere i telespettatori ci saranno molte novità che vedranno protagoniste le famiglie della Milano degli anni Sessanta. Al centro delle scene ci sarà ancora Vittorio che dopo la partenza di Marta dovrà ricostruire la sua vita e partirà dall'unica cosa che non l'ha mai deluso: il lavoro. Ci saranno anche nuovi arrivi come Marco D'Erasmo, il nipote di Adelaide, ed Ezio Colombo, il padre di Stefania, che sconvolgeranno le vite di alcuni personaggi. In città arriverà anche Tina che ritroverà la sua famiglia, tutt'altro che unita a causa del tradimento di Giuseppe che verrà a galla.

La coppia formata da Marcello e Ludovica, invece, sembrerà consolidarsi, ma arriveranno presto problemi dovuti alle loro differenze sociali.

Vittorio inizierà un nuovo progetto lavorativo: spoiler Il Paradiso delle signore 6

La sesta stagione de Il Paradiso delle signore è pronta a partire lunedì 13 settembre alle 15:55 su Rai 1 e sarà ambientata come sempre a Milano, a metà degli anni Sessanta. La società sarà nel pieno del cambiamento e Vittorio sarà da solo al timone del grande magazzino dopo la partenza di Marta. Secondo le anticipazioni, l'imprenditore troverà un nuovo equilibrio e potrebbe anche aprirsi ad una nuova storia d'amore. Dal punto di vista lavorativo, Vittorio darà vita a Il Paradiso Market, la nuova rivista mensile legata alla sua attività, ma potrebbero esserci novità anche dal punto di vista sentimentale.

In diverse interviste, Alessandro Tersigni ha rivelato che il suo personaggio ritroverà "il suo lato romantico" e questo potrebbe significare che l'uomo non resterà single a lungo.

Tina riabbraccerà la sua famiglia, ma presto ci sarà una nuova crisi per gli Amato

Il Paradiso delle Signore 6 vedrà anche diversi arrivi a Milano, a partire da Marco D'Erasmo, il nipote di Adelaide, che dopo l'addio di Marta e la partenza di Riccardo porterà a Villa Guarnieri una ventata di gioventù.

I telespettatori, nella sesta stagione della soap assisteranno anche alla soluzione del giallo della sparizione di Achille Ravasi, lasciato in sospeso nelle puntate precedenti. Occhi puntati anche su Gloria che dopo aver ritrovato sua figlia Stefania dovrà fare i conti con l'arrivo a Milano del padre della ragazza. Ezio, infatti, riabbraccerà sua figlia, ma questo potrebbe ostacolare nuovamente il sogno di Gloria di poter stare finalmente con Stefania.

Anche Tina arriverà a Milano dopo un lungo periodo di assenza e potrà riabbracciare la sua famiglia, finalmente unita almeno per quanto riguarda l'apparenza. Presto, infatti, gli Amato dovranno affrontare una grave crisi dovuta ad un tradimento di Giuseppe mentre era in Germania e da cui è nata una bambina. L'amante dell'uomo si presenterà a casa sua con la figlia e questo porterà a diversi colpi di scena. Infine, per Ludovica e Marcello finalmente ci sarà un periodo di serenità, ma i problemi saranno dietro l'angolo anche per la giovane coppia che dovrà fare i conti con l'evidente differenza sociale che potrebbe separarla.