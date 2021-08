Manca sempre meno al ritorno in tv de Il Paradiso delle Signore 6. La fortunata soap opera del pomeriggio di Rai 1 tornerà in onda a partire da lunedì 13 settembre, quando sarà trasmessa la prima puntata della nuova attesissima stagione. Le anticipazioni rivelano che gli affezionati spettatori avranno modo di ritrovare gran parte dei protagonisti dell'ultima stagione, ma ci saranno anche dei ritorni in scena importanti, che non passeranno affatto inosservati. Uno di questi avrà a che fare con la giovane Tina Amato, che ritornerà nuovamente a Milano dopo un lungo periodo di assenza.

Il ritorno di Tina Amato in città: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6 di settembre

Nel dettaglio, le prime anticipazioni sulle trame de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che in casa Amato ci saranno una serie di scombussolamenti che creeranno un po' di caos.

La notizia più importante, però, riguarderà il ritorno a casa della giovane Tina Amato. Dopo essersi affermata come cantante, la ragazza rimetterà piede nella casa dei suoi genitori a Milano, accolta calorosamente da mamma, papà e fratelli.

Tuttavia, Tina non farà rientro in città con il suo fidanzato Sandro, col quale aveva intrecciato una relazione prima di fare la valigia e provare a sbarcare il lunario e trovare fortuna all'estero.

Sandro non compare nel cast della sesta stagione

L'attore Luca Capuano, che vestiva i panni di Sandro, non compare nel cast della sesta stagione de Il Paradiso delle signore: un suo rientro in scena, al momento, non è previsto.

Tuttavia non va esclusa a priori la possibilità che Sandro possa riapparire in città magari nel corso della seconda parte di questa sesta stagione.

In attesa di scoprire quello che sarà il futuro di Tina e come si ambienterà di nuovo in città dopo il suo inaspettato ritorno, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che ci sarà spazio anche per le bugie di Giuseppe Amato.

Giuseppe verrà smascherato: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Il capofamiglia infatti, durante le puntate di settembre, si ritroverà a dover fare i conti con una visita del tutto inaspettata, che rischierà di provocare un vero terremoto in casa Amato.

Alla porta di casa Amato, infatti, busserà la giovane Petra: la donna arriva dalla Germania e si presenterà come l'amante di Giuseppe.

Sarà un vero choc per tutti i componenti della famiglia, in particolar modo per Agnese, la quale scoprirà che suo marito l'ha tradita durante il lungo soggiorno all'estero. Come se non bastasse, Agnese scoprirà che Giuseppe, con questa donna, ha anche messo al mondo una bambina.