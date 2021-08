Pare che tutti i fan della ex coppia formata da Rosa Di Grazia e Deddy dovranno mettersi l'anima in pace: non vi è stato alcun ritorno di fiamma tra la ballerina e il cantante di Amici 20. Infatti, se nelle scorse ore si era parlato di un riavvicinamento tra i due talenti ci ha pensato la danzatrice a zittire tutti i Gossip, Aprendo il box delle domande sul suo profilo Instagram, Rosa ha risposto a chi le chiedesse se avesse un amore nella sua vita ma la giovane ha prontamente negato, aggiungendo di voler mantenere la sua vita privata fuori dai social proprio come ha fatto il suo amico Aka7even.

Di Grazia ha aggiunto che la sua felicità al momento sono i suoi fan, la danza e la famiglia.

Rosa e Deddy: nessun ritorno di fiamma

Nessun ritorno di fiamma tra Deddy e Rosa: sebbene i fan avessero colto degli indizi di un possibile riavvicinamento tra due, pare che l'amore non sia scoccato di nuovo. Rispondendo ad un fan, Rosa sembra aver messo la parola fine ai pettegolezzi che l'hanno resa protagonista negli ultimi giorni. 'Attualmente no', è stata la risposta secca della ballerina a chi le ha chiesto se fosse innamorata, aggiungendo poi che preferirebbe mantenere separata la sua vita artistica da quella privata.

Insomma, le strade di Rosa e del cantante di '0 passi' sembrano essere differenti e destinate a non incontrarsi, almeno per il momento.

Dopo la fine di Amici 20, la ex coppia non si è più rivista fino alla conferma della rottura da parte della ballerina stessa. Da allora, tra like sui social e frecciatine varie sono passato più di due mesi: non si può dire cosa riserva il futuro ai due giovani, ma le parole di Rosa appaiono come definitive. Inoltre, i fan della giovane non hanno potuto non vedere come un chiaro riferimento a Deddy le parole della loro beniamina.

Rosa ha detto di credere ancora nell'amore, dietro domanda di una follower, ma ha aggiunto di credere in quello vero. E' un riferimento alla storia finita con l'ex compagno?

L'idea di felicità della ballerina

Rosa, che ha ricevuto moltissimi quesiti da parte dei suoi sostenitori, ha avuto modo di esprimere il suo concetto di felicità.

Sottolineando che nella vita non mancano mai i momenti di alti e bassi, la ballerina ha detto di trovare la sua felicità nella danza, in chi la sostiene e naturalmente nella sua famiglia alla quale è molto legata. Inoltre, Di Grazia ha chiarito che quando si hanno momenti difficile bisogna farsi forza per rialzarci e andare avanti.

Insomma, pare che l'interesse principale di Rosa al momento non sia rappresentato dal trovare un nuovo amore ma dalla sua arte, che fa parte di lei fin da quando è molto piccola. Con tutti i fan che lo seguono, però, c'è da giurare che se un nuovo ragazzo dovesse entrare nella vita della ballerina non passerebbe di certo inosservato.