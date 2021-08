Nella soap opera Beautiful nelle puntate in onda su Canale 5 nella settimana che va dal 28 agosto al 3 settembre, si accenderà lo scontro tra Shauna e Brooke Logan. Quest'ultima sarà a pezzi dopo essere stata lasciata ancora una volta da Ridge, ma non se ne starà con le mani in mano. Brooke infatti, avrà un duro faccia a faccia con Fulton, inveendo contro di lei e offendendola pesantemente.

Cattive notizie anche per Bill: Katie infatti, deciderà di troncare con lui.

Anticipazioni Beautiful: Ridge torna da Shauna, Brooke furiosa

Brooke Logan sarà furiosa con Shauna dopo aver saputo che quest'ultima si sarà fatta sposare da Ridge a Las Vegas approfittando del fatto che l'uomo fosse ubriaco e in un momento di debolezza è confusione.

Le cose tra le due donne peggioreranno nel momento in cui Ridge deciderà di tornare da Fulton dopo aver ascoltato quella che crede essere una dichiarazione d'amore tra Brooke e Bill. Ridge verrà tratto in inganno dalle parole di Logan e si convincerà del fatto che la donna sia ancora innamorata del magnate.

Peccato che stilista non ascolterà tutta la conversazione, durante la quale Logan dirà a Spencer che l'unico uomo che ama è Ridge. Un disguido che però avrà conseguenze per i protagonisti di questa intricata story line. Nel dettaglio, Ridge profondamente deluso, tornerà da Shauna.

Brooke fuori di sé offende Shauna

In Beautiful, Brooke ignara che Ridge abbia ascoltato la conversazione e tra lei e Bill, si recherà alla Villa per parlare con lo stilista e lo troverà insieme a Shauna.

Un duro colpo per la maggiore delle Logan che faticherà a comprendere il volta faccia di Forrester Dando uno sguardo alla trama della puntata n. 8346 prossimamente in onda sulle reti Mediaset, dopo il confronto con Ridge, Brooke si ritroverà faccia a faccia con Shauna. Tra le due donne i toni si alzeranno, con Logan che rinfaccerà alla rivale il fatto di aver approfittato dell'ubriachezza di Ridge per sposarlo a Las Vegas.

Sempre più furiosa con Fulton, Brooke arriverà a chiamare Shauna con l'appellativo 'pu***na del deserto'.

Katie lascia Bill a causa dei suoi sentimenti per Brooke

Le anticipazioni relative alle puntate italiane di Beautiful in onda tra fine agosto e inizio settembre, rivelano inoltre che Katie ascolterà di nascosto una conversazione tra Bill e Quinn e scoprirà che Fuller avrà spinto il magnate a confessare i suoi sentimenti a Brooke.

Nonostante la sorella lo abbia respinto, Katie non si fiderà più di Bill e gli dirà che non avrà più intenzione di farsi spezzare il cuore. Spencer le dirà di amarla ma, nonostante questo, Katie deciderà di rompere definitivamente con lui. Bill sarà affranto e cercherà di riconquistarla. Ci riuscirà? Per scoprirlo, non resta che attendere le prossime anticipazioni di Beautiful.