Le anticipazioni sui palinsesti Mediaset dell'autunno 2021 rivelano che ci sarà la riconferma e il ritorno di diverse trasmissioni di successo in onda su Canale 5 e Italia 1.

Al tempo stesso, però, ci sarà anche l'addio di alcuni volti storici della tv commerciale di Cologno Monzese, come nel caso di Alessia Marcuzzi. Per altri volti Mediaset, invece, come nel caso di Barbara d'Urso ci sarà una netta riduzione degli spazi televisivi.

Alessia Marcuzzi fuori dai palinsesti Mediaset per l'autunno 2021

Nel dettaglio, le anticipazioni sui palinsesti Mediaset del prossimo autunno 2021, rivelano che in prime time non ci sarà più spazio per Alessia Marcuzzi.

La conduttrice romana, che nel corso dell'ultima stagione aveva condotto Le Iene in prime time su Italia 1, ha annunciato la propria uscita di scena dalla squadra di conduttori Mediaset.

Una scelta dettata, a quanto pare, dal fatto che la conduttrice non si rispecchiava più nei vari programmi che le venivano affidati, quindi ha scelto di uscire di scena e di tirarsi fuori.

Al momento si vocifera che Alessia Marcuzzi possa essere una delle co-conduttrici del prossimo Festival di Sanremo 2022 al fianco di Amadeus, anche se non ci sono ancora conferme.

Al timone de Le Iene, invece, potrebbe arrivare la cantante Elodie, lanciata dalla scuola di Amici.

Barbara d'Urso perde spazi su Canale 5

Inoltre le anticipazioni sui nuovi palinsesti Mediaset del prossimo autunno 2021, rivelano che ci sarà una riduzione di spazi e programmi affidati a Barbara d'Urso.

La conduttrice napoletana, infatti, dal prossimo settembre sarà al timone di Pomeriggio 5, il talk show quotidiano che presenta ormai da svariati anni su Canale 5 e questo sarà il suo unico impegno della stagione.

Mediaset, infatti, ha scelto di cancellare sia Domenica Live che Live - Non è la d'Urso dalla prima serata della rete ammiraglia.

Barbara d'Urso, però, in una recente intervista ha ammesso che sarebbe in fase di studio una nuova trasmissione in prima serata di intrattenimento, destinata a Canale 5: al momento, però, non ci sono ulteriori dettagli su questo nuovo programma.

Maria De Filippi confermatissima: anticipazioni palinsesti Mediaset

Inoltre, le anticipazioni dei prossimi palinsesti Mediaset 2021, rivelano che ci sarà spazio anche per il ritorno di Maria De Filippi.

La presentatrice di Canale 5, infatti, tornerà in onda con tutte le sue trasmissioni di successo tra cui Uomini e donne, che riprenderà la programmazione in daytime da lunedì 13 settembre.

In prime time, invece, De Filippi ritornerà con Tu si que vales e poi dal 18 settembre sarà la volta del ritorno di Amici, il talent show giunto alla ventunesima edizione di messa in onda.