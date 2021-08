Tante novità accadranno nel corso delle prossime puntate di Love is in the air che i telespettatori avranno modo di seguire tra quale settimana sui teleschermi di Canale 5. Le trame turche della serie tv con Hande Ercel annunciano guai lavorativi per Eda Yildiz. La ragazza, infatti, sarà vittima di un dispetto all'interno dell'Art Life da parte di Balca Kocak, disposta a tutto pur di conquistare Serkan Bolat.

Anticipazioni Love is in the air: Balca mette gli occhi addosso a Serkan

Le anticipazioni di Love is in the air riguardanti le prossime puntate italiane annunciano che Balca farà di tutto pur di avere Serkan, anche giocare sporco contro Eda.

Tutto inizierà con precisione quando la sostituta di Selin si convincerà che l'architetto sia il suo principe azzurro dopo un consulto con una cartomante, esperta in relazioni amorose. Per questo motivo, Balca metterà gli occhi addosso su Bolat dopo che Selin le ha lasciato alcuni consigli preziosi per fare breccia su di lui.

La giovane Kocak si recherà a casa di Serkan in piena notte con la scusa di parlare di un urgente problema lavorativo. Sullo stesso luogo giungerà anche Eda, che capirà le intenzioni della sua rivale dopo aver visto i suoi orecchini lasciati di proposito sul divano. Alla fine, la fioraia affronterà Balca, che però le farà presente che non è più ormai la fidanzata di Bolat.

Il lavoro di Eda all'Art Life è in pericolo

Durante i prossimi appuntamenti della Serie TV turca, Fifi e Melo inizieranno a pedinare Balca, fino a scoprire che è solita recarsi da Susy, una famosa cartomante. Per questo motivo, Fifi sarà costretta a sottoporsi a una seduta psicoanalitica con la suddetta, dove scoprirà che è stata proprio lei a dare i consigli giusti alla sostituta Selin per conquistare Serkan e liberarsi dell'ingenua Eda.

Nel frattempo, la giovane Kocak non esiterà a rendersi protagonista di un espediente, capace di mettere in serio pericolo il lavoro di Eda all'Art Life.

La Kocak mette nei guai la Yildiz

In pratica, Serkan riceverà un appalto per un vantaggioso progetto da portare a termine. L'architetto, a questo punto, chiederà alla Yildiz di trovare alcune aziende, capaci di aiutare l'Art Life.

La ragazza ne troverà una apparentemente ideale, ma Bolat vorrà fare ulteriori indagini.

Sarà proprio in questo momento che Balca troverà un foglio contenenti le informazioni finanziarie sull'azienda, da cui si evince che aveva dei debiti mai saldati da diversi anni. Per questo motivo sarebbe stato un rischio per Serkan entrare in affari con loro.

Ovviamente, Kocak farà ricadere la colpa su Eda dopo che Bolat deciderà di siglare l'accordo apparentemente vantaggioso con loro.