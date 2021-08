Dal prossimo settembre si riaccende la stagione televisiva e saranno tante le novità dei palinsesti Rai per il prossimo autunno 2021. Le prime anticipazioni rivelano che in prima serata su Rai 1 ci sarà spazio per il ritorno dei "fuoriclasse" del piccolo schermo della televisione di Stato. Tra Antonella Clerici e Carlo Conti, ad esempio, ci sarà una sorta di staffetta al venerdì sera, ognuno con i rispettivi programmi.

Tra le novità, invece, va segnalato il debutto di Alessandro Cattelan su Rai 1, ma anche il ritorno di Ballando con le stelle, lo show di successo condotto da Milly Carlucci.

Carlo Conti confermato nel palinsesto dell'autunno 2021 di Rai 1

Nel dettaglio, le anticipazioni sui palinsesti Rai del prossimo autunno 2021, rivelano che in prima serata di venerdì ci sarà una staffetta tra due volti amatissimi dal pubblico della rete ammiraglia.

Si partirà il 17 settembre con il ritorno di Tale e Quale Show, il varietà dedicato alle imitazioni condotto da Carlo Conti che, proprio in queste ore sui social ha fatto chiarezza anche sulla giuria del programma.

Il conduttore toscano ha così confermato le indiscrezioni di queste ultime settimane sul suo show, anticipando ai telespettatori che quest'anno, i tre giurati di Tale e Quale saranno: Loretta Goggi, Giorgio Panariello e la new entry Cristiano Malgioglio.

La staffetta tra Conti e Antonella Clerici

Al termine di Tale e Quale Show 2021, a partire dal 19 novembre, sempre in prime time su Rai 1 è previsto il ritorno di The Voice Senior, il talent show condotto da Antonella Clerici che erediterà così la serata del venerdì.

Per la seconda edizione del programma, va segnalata l'uscita di scena di Albano e di sua figlia Jasmine, per far spazio alla new entry Orietta Berti, reduce da un'estate di successo con il brano "Mille".

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Spetterà, quindi, al duo Conti-Clerici contrastare la seconda puntata settimanale del Grande Fratello Vip 6, in onda proprio di venerdì sera su Canale 5.

Cattelan e Carlucci in prima serata: anticipazioni palinsesti Rai autunno 2021

Tornando alle anticipazioni dei palinsesto Rai di questo autunno, in prime time è previsto anche il debutto di Alessandro Cattelan, che sbarcherà ufficialmente sui canali della tv di Stato, dopo la lunga esperienza su Sky.

Cattelan sarà il padrone di casa dello show "Da Grande", che andrà in onda per due prime serate a settembre.

Spazio in prima serata anche per il ritorno di Milly Carlucci, la quale tornerà a partire dal mese di ottobre con la nuova edizione di Ballando con le stelle, in onda sempre di sabato sera.

In queste settimane non mancano le indiscrezioni sul cast di concorrenti dello show di Rai 1 e tra i nomi spuntano quelli di Federico Fashion Style, ma anche Morgan, che ha confermato la sua presenza.