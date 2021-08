Dovrebbero mancare poche settimane all'inizio dell'edizione 2021/2022 di Uomini e donne. Anche se il ritorno su Canale 5 del dating-show è previsto per lunedì 13 settembre, Maria De Filippi condurrà le nuove puntate a partire da fine agosto: la data più accreditata per la prima "reunion" del cast, sarebbe quella di domenica 29. Tra i temi trattati al debutto ci dovrebbero essere l'estate da single di Gemma Galgani e la presentazione dei quattro tronisti giovani.

La data d'esordio di Uomini e Donne

Uomini e Donne sta scaldando i motori: tra circa tre settimane, infatti, gli studi Elios dovrebbero riaprire le porte ai protagonisti del dating-show, quelli che parteciperanno all'edizione 2021/2022.

Stando a un rumor che sta girando sul web nelle ultime ore, le registrazioni delle puntate che saranno trasmesse su Canale 5 dal 13 settembre, dovrebbero iniziare domenica 29 agosto.

Maria De Filippi, dunque, si sta godendo gli ultimi scampoli di vacanza prima di tornare a condurre gli appuntamenti con il suo storico programma Mediaset, quello che da anni regala ascolti record alla rete.

Salvo impegni improvvisi della "padrona di casa" (già al lavoro sulle puntate di Tu sì que vales che andranno in onda dopo l'estate), dunque, il cast della nuova stagione di U&D dovrebbe ritrovarsi davanti alle telecamere l'ultima domenica del mese in corso.

I temi delle nuove puntate di Uomini e Donne

Gli argomenti che la presentatrice di Uomini e Donne affronterà nelle prime registrazioni stagionali, dovrebbero essere quasi tutti legati alla "regina" del Trono Over.

Anche se si è parlato di un possibile addio di Gemma al dating-show (smentito dalla diretta interessata in un'intervista), dovrebbe essere ancora lei la protagonista assoluta delle dinamiche della versione senior del programma di Canale 5.

Galgani ha vissuto un'estate da single, quindi si sta preparando ad intraprendere il percorso davanti alle telecamere per il dodicesimo anno consecutivo, con la speranza che sia quello giusto per trovare l'amore che da tempo sogna.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La torinese, però, dopo le vacanze dovrà fare i conti con un'antagonista che potrebbe toglierle spazio in studio: Isabella Ricci è considerata dai giornalisti e dai fan del programma una valida rivale della 71enne. Un Gossip ancora non confermato, inoltre, sostiene che Maria De Filippi potrebbe puntare più sulla elegante new entry che sulla dama che da troppo tempo propone siparietti identici, gli stessi che il pubblico mal sopporta.

Quattro tronisti giovani a Uomini e Donne

Sempre nel corso della prima registrazione di domenica 29 agosto, Maria De Filippi presenterà al pubblico in studio i quattro ragazzi che animeranno il Trono Classico 2021/2022.

La conduttrice di Uomini e Donne starebbe preparando più di una sorpresa per i telespettatori: la prima è l'arrivo di una transgender sulla poltrona rossa del suo longevo dating-show.

I giornalisti, infatti, sono certi del fatto che dal 13 settembre andrà in onda il primo trono transgender della storia del programma Mediaset: a cercare l'anima gemella, dovrebbe essere una ragazza che fino a poco tempo fa era un ragazzo (la persona in questione avrebbe già completato il proprio percorso di transizione fisica).

A completare il cast dei giovani (che anche quest'anno condivideranno la puntata con dame e cavalieri del Trono Over), ci saranno un'altra donna e due uomini, per un totale di quattro tronisti nuovi di zecca. Non si sa ancora, infine, se tra questi protagonisti figurerà qualche vecchia conoscenza del pubblico di Canale 5, come un ex corteggiatore oppure un single di Temptation Island.