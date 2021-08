Le anticipazioni sui palinsesti Rai del prossimo settembre prevedono il ritorno di numerosi appuntamenti che sono ormai diventati irrinunciabili per il pubblico della tv di Stato. Uno di questi è quello con Il Paradiso delle Signore 6, la fortunata soap opera con protagonisti Alessandro Tersigni e Roberto Farnesi, che tornerà in onda da lunedì 13 settembre e non cambierà orario di programmazione. Occhi puntati anche sulla fiction Cuori, inizialmente annunciata per settembre ma in casa Rai l'hanno fatta slittare al prossimo ottobre.

Il ritorno de Il Paradiso delle signore 6 nel palinsesto autunnale Rai

Nel dettaglio, le anticipazioni sui palinsesti Rai dell'autunno 2021, prevedono il ritorno in scena de Il Paradiso delle signore 6, la fortunata soap del primo pomeriggio, di cui in queste settimane sono cominciate di nuovo le riprese dopo la pausa estiva.

L'appuntamento con la soap è in programma per tutta la stagione tv 2021/2022, a partire da lunedì 13 settembre.

Nei giorni scorsi si era vociferato su un possibile cambio programmazione per Il Paradiso 6 e in particolar modo una variazione legata all'orario di inizio.

Stando a quanto apprende Blasting News, la soap opera non cambierà orario di messa in onda: per tutta la stagione è confermato quindi l'appuntamento alle 15:55, fatta eccezione per la puntata di lunedì 13 settembre.

La soap opera di Rai 1 non cambia orario di inizio

Per la prima puntata della sesta stagione, la soap comincerà intorno alle 15:40 circa, per lasciare poi spazio allo speciale Tutti a scuola, con l'intervento del Presidente della Repubblica che farà il suo "in bocca al lupo" agli studenti per il nuovo anno scolastico.

Nella giornata di lunedì 13 settembre, oltre al cambio orario de Il Paradiso delle signore, salterà anche l'appuntamento con La Vita in diretta.

Da martedì 14, però, la programmazione di Rai 1 tornerà ad essere regolare, con la soap in onda alle 15:55 e l'appuntamento con La Vita in diretta condotto da Alberto Matano.

Le fiction di settembre 2021: ritornano I Bastardi di Pizzofalcone, slitta Cuori

E poi, ancora, le anticipazioni sui palinsesti Rai di settembre rivelano che è confermato il ritorno della fiction poliziesca I bastardi di Pizzofalcone 3 con protagonista Alessandro Gassman.

Al contrario, invece, slitterà il debutto della nuova attesissima serie tv dal titolo Cuori, che vede protagonista l'attore Daniele Pecci.

In un primo momento, la fiction era prevista da settembre, di domenica sera su Rai 1, poi, con lo slittamento dello show di Alessandro Cattelan nel dì di festa, si è scelto di far slittare il debutto di Cuori al prossimo mese di ottobre, sempre in prima serata.