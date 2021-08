L'appuntamento con la soap Il Paradiso delle signore 6 è confermato nel palinsesto della stagione 2021/2022 di Rai 1. Le anticipazioni ufficiali rivelano che la soap opera, dopo il grande successo della passata stagione seguita da una media di circa due milioni di fedelissimi spettatori, è stata riconfermata nei pomeriggi della rete ammiraglia, con una sesta stagione che si preannuncia densa di novità. Tuttavia, rispetto a quello che è l'orario di questo periodo estivo, ci sarà un cambio programmazione per Il Paradiso, che tornerà di nuovo al vecchio orario di sempre.

Da settembre, cambio programmazione per Il Paradiso delle signore 6

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 6 rivelano che, dal punto di vista della programmazione, ci sarà un ritorno al vecchio orario della soap opera con protagonisti Vanessa Gravina e Roberto Farnesi.

Attualmente le puntate in replica, della serie ambientata nel grande magazzino più famoso del piccolo schermo, stanno andando in onda alle ore 14:55 circa, subito dopo l'appuntamento estivo con Il Pranzo è servito, il game show condotto da Flavio Insinna.

Cosa succederà a settembre? Quale sarà l'orario di messa in onda della soap? È questa la domanda che si fanno i tantissimi spettatori de Il Paradiso 6, curiosi di scoprire se resterà in onda a questo orario estivo oppure se ci sarà un cambio palinsesto.

La soap di Rai 1 tornerà in onda al vecchio orario

Le anticipazioni dei palinsesti Rai di settembre rivelano che per la soap opera ci sarà un ritorno al vecchio orario della passata stagione.

Questo vuol dire che, le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6 andranno in onda da lunedì al venerdì alle ore 15:55 circa, subito dopo l'appuntamento quotidiano con Oggi è un altro giorno, il talk show condotto da Serena Bortone, che mescola attualità, spettacolo e politica.

Come lo scorso anno, quindi, la soap tornerà in onda in nello slot orario che gli ha portato tanta fortuna dal punto di vista auditel, al punto da raggiungere anche picchi superiori al 20-21% di share.

Un risultato che ha permesso alla rete ammiraglia di consolidare la sua leadership in una fascia oraria che da sempre era molto ostica dal punto di vista degli ascolti.

Grazie a questo prodotto, invece, sono riusciti a trovare una serie in grado d'intercettare i gusti del pubblico.

Le prime anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6

Cosa succederà nelle nuove puntate di questo sesto capitolo? Le prime anticipazioni sulle trame de Il Paradiso delle signore rivelano che ci sarà spazio per le novità legate alla vita di Vittorio Conti, il quale si ritroverà a dover prendere in mano le redini della sua esistenza, dopo la fine del matrimonio con Marta.

Occhi puntati anche sulle vicende di casa Amato. L'armonia familiare verrà scossa dall'arrivo dell'amante di Giuseppe, che giungerà a Milano con la loro bambina e di conseguenza costringerà l'uomo a prendersi le sue responsabilità di padre.

Insomma, un sesto capitolo che non deluderà affatto le aspettative dei tantissimi fan, curiosi di vedere al più presto questi nuovi episodi. Intanto gli attori protagonisti della serie sono già ritornati sul set per girare le nuove puntate.

Proseguono le riprese delle nuove puntate della soap

Il set resterà aperto fino a metà agosto, dopodiché ci sarà un breve periodo di pausa, prima di rientrare di nuovo a lavoro a partire da fine mese, con il seguito delle riprese. La soap infatti, come da tradizione, andrà avanti fino a fine maggio, ricoprendo tutto l'arco della stagione televisiva 2021/2022.

Intanto, però, i produttori de Il Paradiso delle signore hanno fatto sapere che c'è stato già il via libera anche per la settima stagione.

Insomma, un traguardo decisamente molto importante per questa serie, che dalla prima serata è passata al daytime feriale di Rai 1, riuscendo però a mantenere l'ottima confezione, al punto da diventare un vero fiore all'occhiello della programmazione, nonché tra le poche soap italiane in onda in televisione.

Il successo tutto italiano delle soap targate Rai

Dopo Un Posto al sole, altro prodotto storico della terza rete Rai, c'è proprio Il Paradiso delle signore, dato che ormai sulle reti Mediaset si fa affidamento soltanto sulle soap straniere, come nel caso della sempreverde Beautiful, ma anche della soap spagnola Una Vita e delle nuove serie turche Brave and Beautiful e Love is in the air, che hanno debuttato proprio questa estate riuscendo a ottenere buonissimi risultati dal punto di vista audite

La Rai invece, per il momento, continua a puntare su prodotti realizzati completamente in Italia e gli ascolti di questi anni dimostrano che la scelta è più che azzeccata.

Anche Un posto al sole infatti, proprio come la sopa di Rai 1, riesce a catalizzare l'attenzione quotidiana di oltre 1,7 milioni di fedelissimi spettatori al giorno, riuscendo a toccare anche l'8 - 9% di share in una fascia difficile come quella dell'access prime time.

In questa fascia, infatti, sono in onda i programmi più forti delle reti Rai e Mediaset, come nel caso de I Soliti Ignoti e Striscia la notizia, ma anche dei talk politici di La7 e Rete 4, che tutte le sere catalizzano in media l'attenzione di circa quattro milioni di spettatori.