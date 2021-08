Grande attesa per X Factor 2021. Il talent show tornerà in onda anche quest'anno in prime time sui canali Sky, con una quindicesima edizione che si preannuncia ricca di novità e sorprese. Occhi puntati sul nuovo conduttore che prenderà il posto di Alessandro Cattelan, sui quattro giudici, ma soprattutto su un meccanismo decisamente diverso rispetto a quello del passato. Quest'anno, infatti, la gara di X Factor verrà completamente rivoluzionata dalla cancellazione delle categorie assegnati ai vari giudici dello show.

Le novità di X Factor 2021: le anticipazioni su cast e giudici

Nel dettaglio, le anticipazioni su X Factor 2021 rivelano che la prima novità riguarderà il conduttore del programma.

Dopo l'addio di Alessandro Cattelan, la scelta della produzione è ricaduta sul giovane attore Ludovico Tersigni, noto al pubblico di giovani e giovanissimi per la sua partecipazione alla serie tv Skam Italia.

Sarà lui a prendere in mano le redini delle nuove puntate di questa quindicesima stagione, la quale potrà contare sui quattro giudici della passata edizione. Trattasi di Emma Marrone, Manuel Agnelli, Hell Raton e Mika.

Per quanto riguarda, invece, la programmazione di X Factor 2021, la messa in onda della prima puntata è prevista a partire da giovedì 16 settembre, in prima serata su Sky Uno.

La programmazione tv di X Factor 2021 tra Sky e in chiaro su Tv8

Il talent show, però, potrà essere visto anche in streaming online.

Gli abbonati alla pay tv satellitare, potranno vedere le puntate di questa edizione comodamente da tablet oppure cellulare, con le applicazioni Sky Go oppure Now Tv.

Per chi non è abbonato, invece, resterà la possibilità di vedere le puntate di questa quindicesima edizione in chiaro ma in differita. X Factor 2021, infatti, sarà in onda anche su Tv8 ma non di giovedì sera.

Un'altra delle novità importanti di questa quindicesima stagione del talent show Sky, riguarda il cambiamento del meccanismo della gara.

Cambia il meccanismo della gara di XF 2021: ecco le regole per i 4 giudici

Per la prima volta in tutta la storia del talent show, si è scelto di abolire le quattro categorie che in passato venivano affidare ognuna a un giudice diverso.

Complessivamente saranno ammessi alla fase dei Live Show di X Factor 12 concorrenti, i quali si sfideranno per conquistare l'accesso alla finalissima e portare così a casa il titolo di vincitore assoluto del programma.

L'unica regola che, quest'anno i quattro giudici dovranno seguire sarà la seguente: scegliere obbligatoriamente un solista e una band che facciano parte del proprio team.

Insomma sono una serie di cambiamenti importanti, con i quali il talent show punterà a conquistare nuovamente la fiducia degli spettatori di Sky e Tv8.