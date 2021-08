Uomini e donne è in ferie dal punto di vista televisivo, ma i vari protagonisti del programma Mediaset continuano a tenere banco sui social. Tra questi vi è Gianni Sperti, l'amatissimo opinionista del dating show dei sentimenti di Canale 5, che proprio in queste ore si è lasciato andare ad un post a tratti "criptico" apparso sul suo profilo Instagram. Uno scatto in bianco e nero accompagnato da uno sfogo personale di Sperti, il quale sostiene di poter stare bene anche da solo.

Il post-sfogo di Gianni Sperti su Instagram: 'Sto anche bene da solo'

Nel dettaglio, Gianni Sperti ha scelto di condividere sul suo profilo Instagram, uno scatto in cui si vede solo metà faccia, mentre l'altra parte è "immersa" nell'acqua.

"Tutto o niente. Ci sei o non ci sei. Le vie di mezzo non mi appartengono", ha scritto Gianni come didascalia per questa foto che ha scelto di condividere su Instagram con le tantissime persone che lo seguono e lo supportano.

"Questa è l'altra parte di me che ho deciso di farti vedere, l'altra, quella non visibile a tutti, è quella che mi completa", ha proseguito ancora Sperti parlando così di una parte "nascosta" della sua personalità, quella che non condivide con tutti.

"Io sto anche bene da solo", ha chiosato poi l'opinionista di Uomini e donne in questo post-sfogo che ha scelto di condividere su Instagram.

Le prime anticipazioni sul ritorno di Uomini e donne: da settembre su Canale 5

In attesa di scoprire se Gianni Sperti si sbilancerà oppure no nel corso delle prossime ore sui suoi canali social, si prepara all'atteso ritorno in televisione, sempre a Uomini e donne.

Il programma dei sentimenti, ideato e condotto da Maria De Filippi, tornerà in onda da lunedì 13 settembre su Canale 5 con le nuove puntate dell'attesissima edizione che si preannuncia ricca di sorprese.

Occhi puntati in primis sulla tronista trans, fortemente voluta dalla conduttrice, che avrà la possibilità di mettersi in gioco e di cercare così il suo vero amore sotto i riflettori mediatici.

Gianni Sperti e Tina Cipollari confermati come opinionisti a Uomini e donne 2021/2022

Per quanto riguarda gli opinionisti di Uomini e donne, risulta confermatissima l'inossidabile coppia composta da Gianni Sperti e Tina Cipollari.

I due saranno ancora una volta i commentatori a bordo campo delle vicende di tutti i protagonisti del trono classico e del trono over, pronti a punzecchiare (quando è necessario) tronisti, dame e cavalieri.

Al fianco di Tina e Gianni è confermata anche la presenza di Tinì Cansino che, rispetto agli altri due opinionisti, è colei che "parla di meno" e interviene solo se strettamente necessario.