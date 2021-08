Grande attesa per il ritorno in tv di Bake Off Italia 2021, il fortunato cooking show di Real Time dedicato al mondo della pasticceria, che quest'anno accoglierà nel cast anche un'ex ballerina di Amici di Maria De Filippi. A poche settimane dal debutto della prima puntata in tv, sono stati svelati i nomi dei nuovi concorrenti che entreranno a far parte della squadra di aspiranti pasticceri che punteranno alla conquista del titolo finale di vincitore. Tra tutti, spicca il nome di Daniela Ribezzo, che qualche anno fa era approdata nel cast del seguitissimo talent show di Maria De Filippi.

Bake Off Italia 2021, nel cast arriva un'ex ballerina di Amici di Maria

Nel dettaglio, tra i concorrenti di Bake Off Italia 2021 vi sarà anche la giovane Daniela, ballerina e insegnante in una scuola primaria di Milano.

La ragazza è ben nota al pubblico di Canale 5 perché, nel 2015, riuscì ad entrare all'interno della scuola di Amici, dove si mise in mostra per il suo talento e la sua bravura.

Daniela, però, dovette interrompere il suo sogno sul più bello a causa di un infortunio che non le permise di poter accedere alla fase serale del programma di Maria De Filippi.

L'ex ballerina Daniele vuole vincere il cooking show

Nel corso di questi anni, Daniela ha sperimentato la sua passione per il mondo della pasticceria e della cucina, motivo per il quale ha scelto di mettersi in gioco e di provare a gareggiare nel cooking show di Real Time, condotto da Benedetta Parodi.

Daniela sembra avere le idee molto chiare sul da farsi.

L'ex ballerina di Amici, infatti, ha ammesso che pensa di poter vincere perché è molto competitiva, anche se nella vita reale ammette di essere un vero e proprio "pezzo di pane".

Come se la caverà in questa nuova esperienza dietro al bancone dei dolci di Bake Off Italia 2021? L'ex volto di Amici di Maria riuscirà a trionfare e a conquistare il premio finale?

Lo scopriremo a partire dal prossimo 3 settembre, giorno in cui è prevista la prima puntata serale del programma di Benedetta Parodi, sul canale 31 del digitale terrestre.

Intanto, però, cresce l'attesa anche per la prossima edizione di Amici, in onda a partire da sabato 18 settembre su Canale 5.

Le prime anticipazioni su Amici 21: da settembre in tv

Quest'anno le novità più importanti riguarderanno il cast di professori della scuola di talento, portata al successo da Maria De Filippi. Ad uscire di scena, ad esempio, sarà la cantate Arisa che non ritroveremo più nella scuderia dei prof di canto, sostituita dalla collega Lorella Cuccarini.

La showgirl, infatti, lascerà il corpo docenti di ballo per passare al canto, cedendo il posto al nuovo arrivato Raimondo Todaro.