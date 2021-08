Armando Incarnato ha recentemente parlato al magazine di Uomini e donne, soffermandosi sulla propria vita privata e familiare.

Riferendosi alla figlia ha infatti affermato: "Michelle avrebbe dovuto avere una famiglia unita. Aveva il diritto di vivere con il padre e la madre e io quel diritto gliel’ho tolto. L’ho tolto a lei, l’ho tolto alla madre e pure a me".

Armando Incarnato del trono over di Uomini e Donne racconta il rapporto con la figlia Michelle

Il cavaliere del trono over di Uomini e Donne ha raccontato di avere un ottimo rapporto con la figlia Michelle e che l'unica pecca è la distanza che divide i due.

Armando, infatti, a seguito della fine della propria storia d'amore è andato a vivere a Roma, mentre sua figlia insieme alla mamma, invece, si trovano in Calabria. La distanza, secondo quanto detto da Incarnato al magazine del dating show, sarebbe un grosso limite, perché non gli permette di vedere la propria figlia ogni volta che vuole, anche solo per dirle quanto è bella o per darle un abbraccio. "Mi fa rabbia perché, per forza di cose, i nostri incontri devono essere sempre programmati".

Il protagonista del trono over, sempre in merito al rapporto con la figlia Michelle, ha confessato di essere un papà molto geloso.

Nonostante questa gelosia verso la piccola, ha dichiarato di sperare, un giorno, che la propria figlia possa trovare un uomo perbene, che la rispetti, che la ami per quello che è e che si prenda cura di lei come merita.

Al futuro amoroso di Michelle comunque, ci penserà un po' più in là.

In questo momento, intanto, padre e figlia sono in vacanza insieme e Incarnato si è detto al settimo cielo di poter passare tutto questo tempo con la propria figlia.

Da Uomini e Donne a Temptation Island: Armando confessa che gli piacerebbe partecipare

Il 42enne campano e protagonista, da diversi anni del trono over di Uomini e Donne, ha anche confessato al magazine del dating show di Canale 5 che gli piacerebbe partecipare a Temptation Island.

Il reality show estivo si è concluso da poco e a tal proposito Armando si è lasciato andare ad alcune rivelazioni inedite.

Armando, nello specifico, ha dichiarato che non avrebbe problemi in un'eventuale edizione futura a partecipare al programma e che lo farebbe in tutte due le vesti, sia in qualità di single tentatore, sia in coppia come fidanzato, mettendo alla prova il rapporto con l'ipotetica donna con cui parteciperebbe.