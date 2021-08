Manca meno di un mese alla messa in onda di Bake Off Italia, il cooking talent di Real Time dedicato al mondo della pasticceria amatoriale. A condurre questa nuova edizione, che sarà la nona, ci sarà Benedetta Parodi. Rispetto all'anno scorso ci sarà qualche novità: nella sfida torneranno le prove in esterna e la giuria sarà nuovamente composta solamente da tre componenti.

Si parte in anteprima esclusiva su Discovery+

Prenderà il via il 3 settembre, su Real Time, la nona edizione di Bake Off Italia, il cooking talent dedicato al mondo della pasticceria e condotto anche quest'anno da Benedetta Parodi.

Per questa edizione è già prevista una novità per quanto riguarda la messa in onda: lo show, infatti, sarà disponibile in anteprima sulla piattaforma Discovery+ a partire dal 27 agosto. Le puntate in produzione sono 14 (di 90 minuti cadauna) e la finale è prevista per il 4 dicembre.

La giuria, invece, non presenterà particolari novità: dopo la non conferma di Csaba Dalla Zorza, i pasticcieri amatoriali verranno giudicati dal trio composto da: Ernst Knam, Clelia D'Onofrio e Damiano Carrara. Il tendone, per il terzo anno consecutivo, verrà ospitato nel parco di Villa Borromeo d'Adda, nella cittadina di Arcore (Monza-Brianza).

Il programma sarà a tema 'Le cartoline d'Italia'

Per quanto riguarda la struttura della gara, i pasticcieri amatoriali dovranno affrontare, come di consuetudine, tre prove: quella creativa, la tecnica e infine quella a sorpresa.

A differenza dell'anno scorso torneranno anche le esterne e visto che il tema portante di questa edizione sarà "Le Cartoline d'Italia", il cast del programma girerà lo stivale di lungo e in largo.

Saranno tre le puntate che ospiteranno le esterne e alcune prove avranno come sfondo i bellissimi paesaggi di Perugia, del Trentino e di Portofino.

Ovviamente non mancheranno gli ospiti e tra i più attesi c'è sicuramente Orietta Berti, che durante le registrazioni del programma è stata protagonista di tanti selfie con i protagonisti di Bake Off. Sotto il tendone tornerà anche il pastry che Renato Ardovino, che negli anni è stato uno dei protagonisti indiscussi di Real Time.

I concorrenti potrebbero essere venti

Per quanto riguarda il cast dei concorrenti, invece, al momento è tutto ancora top secret. Anche se il maestro Ernst Knam durante l'inizio delle registrazioni nel mese di maggio, in una storia su Instagram, aveva annunciato che la rosa dei concorrenti potrebbe essere composta da venti concorrenti.

L'appuntamento con Bake Off Italia è per il 3 settembre su Real Time, a partire dalle 21:10 circa. A ogni modo tutte le puntate saranno disponibile on demand sulla piattaforma Discovery+.