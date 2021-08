Samantha Togni ha recentemente rilasciato un'intervista al settimanale Di PIù. La 40enne ha rivelato che, dopo l'addio a Ballando con le Stelle, il rapporto con Milly Carlucci è meno frequente. L'ex ballerina professionista ha comunque confidato di non provare alcun rancore verso la conduttrice: "Una delle persone che stimo di più".

Le parole di Samantha Togni

Per anni Samantha Togni ha ricoperto il ruolo di maestra a Ballando con le Stelle. Nel 2019, però, la 40enne ha chiesto alla conduttrice di entrare nella giuria. Dal momento in cui la richiesta è stata respinta da Milly Carlucci, Samantha ha scelto di chiudere con il dance show di Rai1: "Ho deciso di lasciarlo perché volevo lanciarmi in nuove avventure".

L'ex ballerina ha rivelato in quali rapporti si trova oggi con la storica conduttrice: "Se sento ancora Milly? No". Come spiegato dalla ballerina di Terni, tra le due non c'è alcun astio o rancore, tanto che Togni ha specificato di nutrire una stima infinita per Carlucci.

Poco prima dello scoppio della pandemia, Samantha Togni è convolata a nozze con Mario Russo. Sebbene all'evento fossero presenti numerosi volti di Ballando con le Stelle, Milly Carlucci era stata assente. Al matrimonio c'erano invece Samuel Peron - testimone della sposa - Sara Di Vaira, Luca Favilla, Raimondo Todaro, Veera Kinnunen, Stefano Oradei, Lucrezia Lando e Anastasia Kuzmina.

La carriera della ballerina

L'ex maestra professionista di Ballando con le Stelle ha dichiarato di essere stata benissimo nel programma Rai.

Dopo l'addio al dance show, la 40enne ha intrapreso la carriera di conduttrice al timone de I Fatti Vostri, al fianco di Giancarlo Magalli. Successivamente ha preso parte al programma estivo Estate Leggerissima. Infine, nella prossima stagione Rai, Togni sarà al timone del programma di cucina Cook50.

Il colpo di fulmine con Russo

Dal punto di vista sentimentale, Samantha Togni ha trovato la serenità al fianco del chirurgo plastico Mario Russo. I due si sono conosciuti su un treno mentre erano in viaggio per lavoro. Dopo soli sette mesi, i due hanno deciso di diventare marito e moglie. Russo - da un precedente matrimonio - aveva avuto tre figli, mentre Samantha è mamma di Edoardo.

Per questo motivo, i due coniugi hanno deciso almeno per adesso di non avere altri bambini.

Per amore di Samantha, il chirurgo plastico fa il pendolare tra Roma, Napoli e Dubai: negli Emirati, il dottore è molto richiesto per via del suo lavoro.

La relazione tra i due prosegue a gonfie vele e da febbraio 2020 sono diventati marito e moglie.