Grandi novità attendono i telespettatori di Una vita nel corso delle puntate in onda dal 9 al 15 agosto su Canale 5. Le trame della soap opera raccontano che Arantxa tornerà ad Acacias per un'occasione speciale. Camino Pasamar, invece, esisterà prima di dire "sì, lo voglio" a Ildefonso Cortes.

Una vita, puntate 9-15 agosto: Arantxa torna per assistere alle nozze di Cinta

Le anticipazioni di Una vita sulle puntate dal 9 al 15 agosto in televisione rivelano che Ildefonso chiederà a Felicia informazioni sulla strana assenza di Camino mentre Bellita regalerà a Julio un abito da usare durante le nozze di Cinta.

Laura, intanto, informerà Mendez e Felipe che Genoveva e Santiago avevano dato vita ad una zuffa per un coltello, rimasto poi in possesso della darklady.

Cesareo, invece, confesserà all'avvocato di aver visto Salmeron sul luogo dell'omicidio di Marcia dopo essere stato liberato. Emilio e Cinta decideranno di mettersi sulle tracce di Camino, se quest'ultima non si presentasse improvvisamente al ristorante Nuovo Secolo XX. Fabiana e Marcelina, invece, regaleranno un regalo di nozze per Cinta e un omaggio canoro per Bellita. Infine i vicini di Acacias accoglieranno con grande affetto il ritorno di Cesareo e quello di Arantxa, tornata per assistere alle nozze di Cinta.

Camino esita prima di dire "sì, lo voglio" a Ildefonso

Nelle puntate della soap opera trasmesse a metà agosto in televisione, Arantxa deciderà di incontrare Cesareo dopo aver fatto ritorno in città. Qui, i due ammetteranno di amarsi ancora ma di avere stili di vita diversi. Genoveva verrà arrestata per l'omicidio di Marcia. La donna, a questo punto, capirà che Felipe non ha fatto niente per impedire ciò nonostante fosse al corrente.

Camino, intanto, rassicurerà Ildefonso di essere pronta a sposarsi. Tuttavia la giovane si presenterà in chiesa in estremo ritardo. Gli ospiti resteranno col fiato sospeso quando la Pasamar esiterà al momento del sì.

Josè Miguel riceve un'offerta lavorativa da Golden

Intanto Cesareo informerà il vicinato che Genoveva è stata portata in galera.

Il quartiere, a questo punto, si dividerà in due fazioni: chi sosterà la colpevolezza della darklady e chi invece prenderà le sue difese.

Liberto e Ramon, intanto, esorteranno Felipe a non credere alla colpevolezza della Salmeron fino a prova contraria. Tuttavia, l'avvocato perderà il lume della ragione quando scoprirà che sua moglie ha scelto come avvocato difensore Javier Velasco.

I Dominguez e Pasamar saluteranno commossi Cinta e Emilio in partenza per l'Argentina mentre José Miguel riceverà una chiamata da parte di Edgar Golden, il quale gli proporrà un'offerta lavorativa ad Hollywood. Infine Marcos chiederà informazioni su Felicia a Susana dopo averla vista distante.