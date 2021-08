Milly Carlucci si prepara a riaprire le porte del suo Ballando con le Stelle 2021, il popolare show del sabato sera di Rai 1, in onda a partire da ottobre.

I retroscena sul cast non mancano e, tra i nomi che sono circolati in queste ore, spicca anche quello di Alessia Marcuzzi. La conduttrice che per 25 anni è stata uno dei volti di punta della programmazione Mediaset, ha scelto di lasciare l'azienda di Cologno Monzese, e non si esclude che il prossimo impegno televisivo possa avere a che fare proprio con Ballando con le stelle.

Retroscena sul nuovo cast di Ballando con le stelle 2021

I retroscena sul cast di Ballando con le stelle 2021 rivelano che Milly Carlucci starebbe corteggiando Alessia Marcuzzi, reduce dall'uscita di scena da casa Mediaset, dopo aver condotto svariate trasmissioni di successo come Festivalbar, Grande Fratello e Isola dei famosi.

Una separazione che non è passata inosservata, anche se si vocifera che la conduttrice romana possa trovare presto una nuova collocazione, anche se lontana dagli studi Mediaset.

Tra le ipotesi ci sarebbe anche Ballando con le stelle: secondo le ultime indiscrezioni, la padrona di casa del programma di Rai 1 non vorrebbe lasciarsi scappare l'opportunità di averla nella sua trasmissione del sabato sera autunnale.

Alessia Marcuzzi sarebbe corteggiata da Milly Carlucci

In tal caso, però, si ipotizza che Alessia Marcuzzi possa accettare la proposta ma solo come "ballerina per una notte", e quindi non come concorrente ufficiale del programma di Milly Carlucci.

Intanto, sembra che la produzione della trasmissione di Rai 1 sia in trattative con un grande protagonista della musica italiana.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Si tratta di Albano Carrisi, che nel prossimo autunno non farà più parte della giuria di The Voice Senior condotto da Antonella Clerici.

Al Bano e Sabrina Salerno sarebbero in lizza per Ballando 2021

Per Al Bano, dunque, potrebbero aprirsi le porte del format del sabato sera di Milly Carlucci, con la quale in passato aveva già collaborato, partecipando alla prima edizione de Il cantante mascherato.

Inoltre, sempre tra i candidati al cast della prossima edizione di Ballando con le stelle, spicca il nome di Sabrina Salerno. Dopo la partecipazione all'ultimo Festival di Sanremo come co-conduttrice, l'attrice e showgirl potrebbe lanciarsi in questa nuova esperienza professionale che la riporterebbe nel prime time di Rai 1.

Un altro nome in pole position sarebbe quello di Federico Fashion Style, l'hairstylist dei personaggi famosi, protagonista anche di un programma tutto suo sui canali Discovery.