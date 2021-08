La serie televisiva turca intitolata Love is in the air (Sen Çal Kapımı) prosegue la sua messa in onda sulla rete ammiraglia Mediaset, dal lunedì al venerdì dalle ore 15:30 sino alle 16:25 circa.

Gli spoiler sull’episodio in programmazione sul piccolo schermo il 24 agosto 2021, svelano che Eda Yildiz (Hande Erçel) avrà il pieno sostegno di Serkan Bolat (Kerem Bursin) sia quando a causa dei paparazzi perderà i sensi, e nell’istante in cui scatenerà tutta la sua rabbia nei confronti del responsabile della morte dei suoi genitori, persi quando lei era piccola.

Anticipazioni Love is in the air, spoiler puntata del 24 agosto: Eda perde i sensi, Serkan la soccorre

Nel corso della puntata che i telespettatori italiani avranno modo di seguire martedì 24 agosto, si assisterà a un drammatico confronto. Per iniziare i telespettatori vedranno Melo (Elçin Afacan) fare un annuncio inaspettato a Selin (Bige Önal): le dirà che Engin (Anıl İlter) vuole proporle di lavorare per lui. Questa novità non piacerà affatto a Erdem (Sarp Bozkurt) che non farà certo i salti di gioia.

A questo punto gli spoiler dicono che Eda per incontrare colui che ha causato il decesso dei suoi genitori, lo contatterà fingendosi una persona che in realtà non esiste. Dopo essere riuscita a fissare l’appuntamento, la giovane studentessa sarà assalita dai paparazzi, quando la vedranno uscire di corsa dall’ufficio dell’azienda Art Life: abbastanza stressata per la situazione Eda avrà un nuovo attacco di narcolessia.

Intanto Leyla (İlkyaz Arslan), avendo promesso a Serkan di metterlo al corrente di ogni movimento di Eda, dopo aver ascoltato la conversazione telefonica di quest’ultima con un uomo a conoscenza della verità sull’incidente dei genitori della fanciulla avvertirà l’architetto: Bolat riuscirà a mettere in salvo la sua ex fidanzata dopo averla pedinata.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nello specifico Eda continuerà a fare i conti con i fotografi, che la riempiranno di domande a tradimento: dopo lo svenimento e essere stata soccorsa da Serkan, che la prenderà tra le sue braccia, la giovane Yildiz verrà accompagnata dallo stesso al tanto atteso incontro con il colpevole del decesso dei suoi genitori.

Yildiz affronta il responsabile della morte dei suoi genitori, Bolat dalla parte della fanciulla

Eda non appena si troverà faccia a faccia con l’uomo pagato da Alptekin (Ahmet Somers), oltre a dirgli che entrambi le hanno causato tantissima sofferenza, gli augurerà di non sorridere mai più.

Per concludere, Yildiz manifesterà tutta la sua disperazione sotto lo sguardo dell’architetto Serkan, che non perderà tempo per sostenerla.