Ballando con le Stelle 2021 sarà uno degli show di punta della programmazione autunnale di Rai 1. Il varietà condotto da Milly Carlucci quest'anno debutterà sabato 16 ottobre in prime time, ma intanto la conduttrice e tutto il suo gruppo di lavoro sono all'opera per mettere a punto il nuovo cast di concorrenti. Le indiscrezioni sul toto-nomi rivelano che tra le candidate in pole position spicca l'attrice Valeria Fabrizi, nota al grande pubblico per essere la celebre suor Costanza della fiction "Che Dio ci aiuti".

Il toto-nomi dei concorrenti di Ballando con le stelle 2021

Nel dettaglio, le indiscrezioni sul cast di concorrenti di Ballando con le stelle, rivelano che ci sarebbero delle trattative in corso con l'attrice 84enne, Valeria Fabrizi.

La simpaticissima suor Costanza potrebbe mettersi in gioco in questa nuova veste artistica e cimentarsi così nella gara di ballo più famosa del piccolo schermo televisivo. Un nome decisamente di spicco che saprebbe attirare l'attenzione del pubblico della rete ammiraglia.

E poi, ancora, nel toto-nomi per questa nuova edizione dello show di Rai 1 spicca anche Federico Lauri, il celebre hairstylist noto al pubblico come Federico Fashion Style, titolo dell'omonima trasmissione in onda con successo su Real Time.

Il retroscena su Ballando con le stelle 2021: il sogno di Milly Carlucci

Il parrucchiere 31enne, in questi giorni ha preferito non replicare alle domande dei fan che sui social gli chiedevano se fosse davvero in trattativa con lo show di Milly Carlucci, lasciando così un'aura di mistero su quello che sarà il suo futuro professionale in tv.

Tuttavia, sembrerebbe che la padrona di casa di Ballando con le stelle abbia anche un grande sogno che spera di poter coronare.

Dopo il trionfo alle Olimpiadi di Tokyo, Milly Carlucci vorrebbe portare nella pista di ballo più famosa del piccolo schermo il campione Marcell Jacobs.

Tra i nomi spiccano quelli di Marcell Jacobs e Mietta

Un'ipotesi che non è dispiaciuta per niente alla compagna di Jacobs, la quale in una recente intervista ha ammesso di essere una telespettatrice dello show di Rai 1 ed ha ammesso che il suo Marcell sarebbe adatto.

E poi, ancora, tra i candidati della prossima edizione di Ballando con le stelle 2021 spicca anche il nome di Maddalena Corvaglia, ex velina di Striscia la notizia che manca dalla televisione dal 2018, anno in cui è stata scelta come conduttrice di Paperissima Sprint.

Nel cast dello show di Rai 1 potrebbe arrivare anche la cantante Mietta, che dopo l'esperienza de Il cantante mascherato 2, sembrerebbe in pole position per mettersi in gioco in questa nuova esperienza tv.