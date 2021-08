A Uomini e donne è tempo di nuovi tronisti. Dal prossimo settembre 2021, la trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi tornerà in onda nuovamente su Canale 5 con la nuova edizione che si preannuncia ricca di sorprese e di colpi di scena. Al centro dell'attenzione ci saranno le vicende di quattro nuovi tronisti, pronti a mettersi in gioco in questa nuova avventura che li porterà alla ricerca del vero amore. Il toto-nomi è già iniziato e tra i candidati in pole position spiccano alcuni ex volti della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, tra cui Matteo Ranieri.

Da settembre il ritorno di Uomini e donne su Canale 5

Nel dettaglio, le prime anticipazioni su Uomini e donne rivelano che anche in questa nuova edizione 2021/2022, continuerà ad esserci spazio per il trono classico e il trono over, che saranno protagonisti per cinque giorni alla settimana.

Il mix dei due troni, quindi, continuerà ad essere parte attiva della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi: tra i nuovi tronisti è stata svelata la presenza della prima tronista transessuale che si metterà in gioco per cercare la sua anima gemella.

Il nome della prima tronista trans, però, al momento non si conosce: tutto verrà svelato nel corso delle prossime settimane, dato che le registrazioni di questa nuova edizione sarebbero previste a partire da fine agosto (ma il programma andrà in onda da metà settembre in tv).

Il toto-nomi sui nuovi tronisti di U&D

Chi saranno gli altri tronisti che prenderanno parte alla popolare trasmissione di Maria De Filippi? Tanti i nomi che circolano in queste ore sul web e sui social e tra questi spiccano quelli di alcuni ex volti di Uomini e donne.

Uno di questi, stando alle indiscrezioni riportate dalla rivista diretta da Riccardo Signoretti, sarebbe l'ex corteggiatore Matteo Ranieri.

Dopo la fine della sua relazione con Sophie Codegoni, Matteo aveva ammesso di voler stare un po' per conto suo e di non essere pronto a gettarsi a capofitto in una nuova relazione.

Da Matteo Ranieri a Carolina Ronca: chi potrebbe approdare sul trono di Uomini e donne

Da settembre, però, potrebbe ritornare in televisione e rimettersi in gioco proprio nel programma dei sentimenti di Canale 5, che gli ha dato successo e popolarità nel corso di questo ultimo anno.

Inoltre nel toto-nomi per i prossimi tronisti di Uomini e donne 2021/2022 spicca anche quello di Carolina Ronca: dopo il rifiuto da parte di Giacomo, anche per la giovane ventiquattrenne potrebbero riaprirsi le porte della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi.

Occhi puntati pure su Eugenia Rigiotti: anche in questo caso si tratta di un ex volto della trasmissione, la quale potrebbe avere la seconda possibilità di mettersi in gioco come tronista da settembre in poi.