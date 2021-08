Le anticipazioni di Beautiful riguardanti ciò che andrà in onda su Canale 5 dal 22 al 28 agosto 2021, segnalano nuovi problemi per la coppia storica della soap tv, ossia Ridge e Brooke. Nel dettaglio, lo stilista sarà deciso a tornare insieme a Logan chiedendo l'annullamento delle nozze con Shauna ma qualcosa gli farà improvvisamente cambiare idea. L'uomo, infatti, ascolterà parte della conversazione tra Bill e Brooke, convincendosi erroneamente del fatto che Logan lo tradisca con il magnate. Pertanto, sconvolto e abbattuto, farà ritorno tra le braccia di Shauna.

Steffy, invece, continuerà a soffrire e chiederà a Finn di prescriverle antidolorifici più potenti.

Brooke perdona Ridge il quale vuole annullare le nozze con Shauna

In Beautiful, le cose tra Brooke e Ridge saranno destinate a complicarsi ancora di più per alcuni malintesi. I due infatti, in un primo momento, sembreranno riappacificarsi, tanto che si giureranno di nuovo amore eterno. Logan perdonerà Ridge e gli chiederà di annullare le nozze con Shauna. Richiesta che lo stilista sarà ben lieto di accettare. Tutto sembrerà tornare al proprio posto, ma un imprevisto sconvolgerà di nuovo la vita dei due protagonisti. Nel dettaglio, nelle puntate in onda sino a sabato 28 agosto, i fan vedranno che Quinn ci metterà ancora lo zampino, esortando Bill a dichiarare a Brooke i sentimenti che prova per lei.

Anticipazioni Beautiful: Ridge crede che Brooke ami Bill

In Beautiful, dunque, si assisterà ad una dichiarazione d'amore di Bill nei confronti di Brooke. Nello specifico, il magnate entrerà in casa di Brooke senza preavviso e le rinnoverà il suo amore per lei. I due saranno all'oscuro del fatto che Ridge stia ascoltando la loro conversazione e la situazione si complicherà nel momento in cui lo stilista mal interpreterà le parole di Brooke.

Ridge, infatti, ascolterà solo una parte della conversazione e crederà che Logan lo stia ancora tradendo con Bill. Lo stilista non ascolterà invece la parte in cui Brooke dirà a Bill che il suo cuore appartiene solo a Ridge. Un disguido che purtroppo porterà il figlio di Eric a prendere una decisione inaspettata.

Steffy chiede a Finn antidolorifici più forti, Ridge torna da Shauna

Mentre Ridge sarà alle prese con i suoi problemi sentimentali, la convalescenza di Steffy non proseguirà nel migliore dei modi. La giovane continuerà a soffrire di dolori lancinanti e pertanto chiederà a Finnegan di prescriverle degli antidolorifici più potenti. Il medico acconsentirà, ma avvertirà la giovane Forrester di stare attenta e di non abusare dei farmaci. Ad aiutare Steffy con la piccola Kelly ci sarà anche Liam. Nel frattempo Brooke, ignara del fatto che Ridge abbia ascoltato la conversazione tra lei e Bill, aspetterà con ansia il ritorno a casa di Forrester. Ridge, invece, profondamente deluso e convinto che Logan lo stia tradendo, farà ritorno da Shauna.

Quest'ultima si accorgerà del turbamento di Ridge e lo esorterà a confidarsi con lei.

Questo e molto altro nelle puntate della soap Tv americana in onda da domenica 22 a sabato 28 agosto. L'appuntamento è come sempre su Canale 5, nel consueto orario delle 13:40, mentre per rivedere gli episodi già trasmessi, basta collegarsi al sito Mediaset Infinity.