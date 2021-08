La pista di Ballando con le Stelle 2021 riaprirà di nuovo a partire da ottobre. Fervono intanto i preparativi per questa nuova attesissima edizione dello show del sabato sera condotto da Milly Carlucci. Anche quest'anno saranno diversi i personaggi famosi che si metteranno in gioco, cimentandosi nell'arte del ballo, per cercare di arrivare a conquistare l'ambita coppa finale dello show. Tra i candidati spicca il nome di Albano, il cantante di Cellino San Marco, che potrebbe essere una delle rivelazioni di questa edizione.

Retroscena Ballando con le stelle 2021: gli ultimi nomi in lizza

Nel dettaglio, gli ultimi retroscena sul cast di concorrenti di Ballando con le stelle 2021, arrivano dalle pagine di "Dagospia".

A quanto pare, tra i vip corteggiati dalla padrona di casa Milly Carlucci, ci sarebbe anche Albano, che in passato aveva avuto già modo di partecipare allo show nelle vesti di "ballerino per una notte", assieme alla sua ex moglie Romina Power.

Due anni fa, inoltre, Albano si mise in gioco anche per un'altra trasmissione condotta sempre da Carlucci: trattasi de Il Cantante mascherato, dove si nascondeva dietro la maschera del leone.

Albano, dopo l'uscita da The Voice Senior passa a Ballando con le stelle?

Questa volta, invece, Albano potrebbe scendere in pista a Ballando con le stelle, reduce dall'uscita di scena dal cast di The Voice Senior, il talent show condotto da Antonella Clerici, dove non è stato riconfermato in giuria.

Per la seconda edizione dello show, si è scelto di puntare su Orietta Berti che prenderà il posto di Albano e sua figlia Jasmine.

E poi ancora i retroscena sul cast dello show del sabato sera di Rai 1, rivelano che ci sarebbero delle trattative in corso anche per la giunonica Sabrina Salerno.

La showgirl e cantante, che lo scorso anno ha calcato il palco dell'Ariston nelle vesti di co-conduttrice di una delle serate del Festival di Sanremo condotto da Amadeus e Fiorello, potrebbe ritornare in televisione nelle vesti di ballerina.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Fabio Galante nel toto-nomi di Ballando con le stelle 2021

Occhi puntati anche su Dj Albertino, attuale direttore di Radio M2o, anche lui in lizza per entrare a far parte della squadra di concorrenti del prossimo Ballando con le stelle.

Trattative in corso anche con Fabio Galante, l'ex calciatore che sebbene abbia smesso di giocare da oltre dieci anni, non ha mai smesso di allenarsi.

L'unico nome confermato, al momento, è quello di Morgan. Il cantautore, infatti, ha ammesso lui stesso che sarà nel cast dello show di Milly Carlucci e non ha risparmiato delle frecciatine anche contro la Rai. Secondo Dagospia, però, Morgan avrebbe assicurato la sua presenza soltanto per tre puntate.