Quando manca poco a una nuova registrazione di Uomini e donne, sul web continuano a circolare informazioni sui protagonisti che la redazione ha scelto per animare le puntate 2021/2022. Per quanto riguarda il Trono Over, ci sono sia conferme che importanti assenze: Ida, Gemma e Armando fanno ancora parte del cast, mentre Riccardo e Roberta per il momento no. Tra i cavalieri, intanto, ne mancheranno tre che nella passata edizione sono stati protagonisti: Germano, Alessandro e Nicola hanno trovato l'amore lontano dalle telecamere.

News sui protagonisti di Uomini e Donne

Il Trono Over di Uomini e Donne riparte da qualche veterano e da molti volti nuovi: la stagione 2021/2022, infatti, ha visto l'addio di tanti storici protagonisti del cast, soprattutto tra i cavalieri.

Oltre a Riccardo Guarnieri, altri tre protagonisti del dating show non hanno partecipato alle prime due registrazioni dopo l'estate, quelle in cui è stato presentato l'intero parterre.

La dame del programma, dunque, quest'anno dovranno fare a meno di Alessandro Inticu (ex fiamma di Maria Tona), Germano Avolio (uomo per il quale Valentina Autiero ha lasciato il format non molto tempo fa) e Nicola Mazzitelli (aspirante corteggiatore di Ida Platano).

I personaggi appena citati non prenderanno parte neppure alle prossime riprese della trasmissione di Maria De Filippi, perché durante l'estate hanno trovato la persona giusta (alcuni vivendo ritorni di fiamma con le ex, altri lasciandosi andare a nuovi amori).

Le assenze negli studi di Uomini e Donne

Se gli addii di Germano, Alessandro e Nicola sembrano essere definitivi, ci sarebbe ancora qualche speranza di rivedere Riccardo e Roberta a Uomini e Donne. Gli ex fidanzati in questione, infatti, non hanno partecipato alle registrazioni del 24 e 25 agosto: la romana era in vacanza in Sardegna con un'amica, il pugliese ha condiviso video su Instagram per pubblicizzare un brand di scarpe.

La sensazione che hanno molti fan del dating show, però, è che Guarnieri e Di Padua possano tornare davanti alle telecamere nel prossimo futuro, magari quando ci sarà bisogno di creare nuove dinamiche tra i protagonisti del Trono Over.

Ida Platano è una dama dell'edizione 2021/2022, quindi non è da escludere che almeno il suo ex venga ricontattato dalla redazione per rientrare in studio dopo un periodo d'assenza.

Gli spoiler sul debutto di Uomini e Donne

Anche Nicola Vivarelli non si è fatto vivo nelle prime due registrazioni stagionali di Uomini e Donne: il giovane, però, è impegnato con il lavoro, quindi è ipotizzabile che possa tornare a far parte del cast dopo aver portato a termine i progetti professionali di questo periodo.

Il Trono Over 2021/2022, comunque, può contare su altri storici protagonisti, dei veri veterani che hanno accettato di riprendere l'avventura nel dating show con la speranza d'incontrare l'anima gemella.

Le dame confermate nel parterre sono Ida Platano e Isabella Ricci, mentre i cavalieri sono Armando Incarnato e Biagio Di Maro.

Inutile dire che la "regina" incontrastata della versione senior del programma di Maria De Filippi è ancora Gemma Galgani.

La 71enne ha creato scalpore e chiacchiericcio quando ha confessato di essersi rifatta il seno e le labbra durante le vacanze. Le anticipazioni dei primi due appuntamenti della nuova edizione fanno sapere che non sono mancate le liti tra la torinese e Tina Cipollari, che ora con la sua antagonista numero uno ha in comune la situazione sentimentale: l'opinionista, infatti, ha ammesso di essere di nuovo single dopo una lunga relazione con il ristoratore Vincenzo.