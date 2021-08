Barbara D'Urso e Mara Venier anche nel corso dell'ultima stagione televisiva si sono contese lo scettro di "signora della domenica". Le due conduttrici, con le rispettive trasmissioni in onda su Canale 5 e Rai 1, si sono sfidate a colpi di interviste, talk show e momenti di spettacolo. Ad avere la meglio, però, è stata Mara Venier che in queste ore, durante la presentazione del suo ultimo libro, ha colto la palla al balzo per togliersi qualche sassolino dalle scarpe e per lanciare una stoccata nei confronti della conduttrice di Canale 5.

La sfida della domenica tra Mara Venier e Barbara d'Urso

Nel dettaglio, durante la messa in onda dell'ultima edizione di Domenica In, Mara Venier si è occupata tutte le settimane di Covid-19, ospitando in studio esperti e sottosegretari, ma mai politici e leader di partito.

La conduttrice Rai aveva più volte ammesso che le sarebbe piaciuto poter rifare di nuovo le interviste "one to one" ai politici del momento, proprio come accadeva nelle sue precedenti edizioni di Domenica In, in onda negli anni '90 su Rai 1.

A quanto pare, però, come confermato dalla stessa conduttrice veneta, la Rai avrebbe fatto richiesta precisa di evitare la politica a Domenica In e di conseguenza Venier ha dovuto rinunciare anche alle interviste ai politici.

La verità di Mara Venier sui politici e la stoccata a Barbara d'Urso

Situazione diversa, invece, su Canale 5 dove Barbara d'Urso sia a Domenica Live (in daytime) sia a Live - Non è la d'Urso (in prime time) ha avuto modo di intervistare tutti i leader politici del momento.

A tal proposito, Mara Venier ha colto la palla al balzo per lanciare una stoccata nei confronti della collega partenopea, facendo presente che in realtà non sono i politici a sceglierla, così come lei spesso ripete nel corso delle sue trasmissioni Mediaset.

"La d'Urso dice: scelgono me. Non è vero Barbara che scelgono te, è che io non li posso avere", ha dichiarato Mara Venier, aggiungendo poi che con Barbara si fanno delle "belle risate" e rimarcando ancora una volta il fatto che lei non può avere ospiti politici nel suo programma domenicale di Rai 1.

Mara Venier, da settembre il ritorno di Domenica In

Al di là della frecciatina, Mara Venier si prepara a tornare dal prossimo settembre con la nuova edizione di Domenica In.

Il programma è stato riconfermato dal direttore di Rai 1 nella prima parte della domenica pomeriggio, dalle ore 14 alle 17, dopodiché la linea passerà a Francesca Fialdini per la nuova edizione del fortunato Da Noi a ruota libera.

Per quanto riguarda Domenica In, il direttore Coletta, alla presentazione dei palinsesti, ha annunciato che ci saranno delle novità e che il programma non sarà più basato solo sulle interviste ai personaggi famosi.