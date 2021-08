Le anticipazioni sui palinsesti Rai del prossimo autunno 2021 rivelano che ci sarà spazio per il ritorno di Domenica In, la trasmissione del dì di festa condotta da Mara Venier. Quest'anno, però, il programma contenitore della fascia pomeridiana domenicale subirà delle sostanziali modifiche rispetto a quella che è stata la struttura delle ultime due edizioni (di grande successo) incentrate soprattutto sull'emergenza Covid-19 e sulle interviste ai personaggi del mondo dello spettacolo, del cinema e della televisione italiana.

Mara Venier confermata a Domenica In: anticipazioni palinsesti Rai autunno

Nel dettaglio, alla presentazione dei palinsesti Rai del prossimo autunno 2021, il direttore Stefano Coletta ha confermato che ad aprire le danze della domenica pomeriggio ci sarà ancora Mara Venier.

La prima puntata della nuova edizione è in programma il 19 settembre, come sempre alle ore 14 in punto, in diretta dagli studi Rai di Roma.

In quell'occasione, il direttore Coletta aveva anticipato che ci sarebbero stati dei cambiamenti importanti alla struttura di Domenica In e che il programma avrebbe dato spazio anche alla gente comune e alle loro storie.

A fare un po' di chiarezza su questi cambiamenti che ci saranno nel corso della prossima edizione del programma domenicale di Rai 1 è stata Mara Venier, durante la presentazione del suo libro a Torino.

Cambia Domenica In: le novità annunciate da Mara Venier

La conduttrice veneta, ha anticipato un po' quelle che saranno le principali novità che il pubblico avrà modo di vedere da settembre in poi.

Mara Venier ha ammesso che spera con tutto il cuore di non avere più il talk sul Covid-19, augurandosi di fatto che per settembre l'emergenza sia passata.

In ogni caso, se sarà necessario farlo, la conduttrice ha ammesso che spera di poterlo realizzare di pochi minuti.

E poi ancora la Venier ha confermato che il direttore di Rai 1, le ha suggerito di aprire le porte della sua trasmissione domenicale anche alla gente comune, che di fatto sarà protagonista di un segmento della trasmissione.

Don Mazzi sarà presente a Domenica In 2021/2022

Sempre nella prossima edizione di Domenica In 2021/2022, ci sarà spazio anche per il ritorno di un caro amico della conduttrice.

Trattasi di Don Antonio Mazzi, che già in passato aveva avuto modo di collaborare e lavorare al fianco di Mara Venier proprio nel suo show domenicale.

In questa nuova stagione di Domenica In è previsto uno spazio sociale che sarà curato da Don Mazzi.

La conduttrice ha inoltre svelato che assieme ai suoi autori, sta lavorando per un piccolo format "ben costruito" che possa dare spazio a 4 giovani talenti (che si esibiranno in diretta in studio) di farsi conoscere.